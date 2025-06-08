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    網路交友搭訕 揪投資／1個月逾千人上當 財損14億

    （警方提供）

    （警方提供）

    2025/06/08 05:30

    〔記者邱俊福／台北報導〕網路交友陷阱多，早期交友詐財通常只是單一個案，但現今已被交友投資詐騙集團系統性的設下騙局，鎖定目標後先以密切互動、噓寒問暖方式混熟，待取得信任，再以「穩賺不賠」等話術引誘，鼓吹投資虛擬貨幣、股市等；刑事警察局統計，僅上個月遭詐就有一二二三件、也就是高達千餘人受害，財損逾十四億元。

    博取信任後再利誘

    刑事局表示，假交友投資詐騙主要是被害人以「單純交友為前提」，於社群網站、網路交友平台或者通訊軟體，被詐騙集團機房成員鎖定，與其展開互動，雙方熟稔一段時間後，詐團成員即以投資為由，唆使被害人交付金錢，期間還會刻意出金給予小額獲利，製作假象，只要被害人投入大筆金錢，便失聯。

    投入大筆錢後就失聯

    近期，新竹市有被害人透過「遇見」交友軟體認識一名男網友，雙方相談甚歡下，對方以女兒生病住院急需用錢為由借款，被害人因心軟，面交卅萬元給對方指派的車手，隨後對方又以可代操虛擬貨幣，穩賺不賠，被害人便依照其指示購買虛擬貨幣轉給對方，共損失一三一萬元。

    另桃園市有名被害人去年在玩天堂私服時，認識一名男網友，後來加入對方Telegram通訊軟體的一個投資群組，宣稱只要將錢轉到指定帳戶，便可代操投資期貨，穩賺不賠。

    被害人深信不疑下，自去年十月底一路匯款到上個月初，整整廿四筆，共一九二萬多元，最後被害人因獲利的錢一直無法出金，還被要求繳交代操費、服務費，始知上當受騙。

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