涉洗錢54億 第三方支付易沛科技18人起訴

易沛網路科技公司總經理及實際負責人明仁宇。（資料照）

2025/06/07 05:30

〔記者王定傳／台北報導〕第三方支付公司「易沛網路科技」涉嫌幫網路博弈業者洗錢四七點五億元，並為地下期貨業者收受投資人入金達七億餘元，不法從事代收賭金及投資款的金額高達五四點六億元；台北地檢署昨依違反組織犯罪、洗錢防制法、期貨交易法及刑法賭博等罪，起訴易沛公司實際負責人明仁宇及其同居女友陳子瀅、特助姚喜樂等十八名被告及十六家公司，並對明男求刑八年、陳七年、姚六年。

主謀明仁宇求刑8年

數位發展部為避免第三方支付成為詐騙集團洗錢工具，二○二三年間推動服務能量登錄制度並掌握業者名單，易沛公司也在同年十一月間完成能量登錄，合法經營第三方支付業務。

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檢方查出，明男為增加代收付額度，又要規避第三方支付業者不得接受其他第三方支付業者簽約成為客戶的法律規範，涉與友人鄭凱文等人配合，以鄭等人設立的多家公司，作為金流通道商，向歐買尬公司申請虛擬帳號、繳費代碼提供易沛公司使用；另設立台易通等公司，表面上是易沛公司的特約商店，實際就是代收博弈娛樂城的賭資或地下期貨業者投資款的平台。

檢方調查，不法集團取得虛擬帳號、繳費代碼後，即提供給賭客、投資人入金，將賭客賭資及地下期貨交易款，偽裝成特約商店販售遊戲點數等商品所得；出金則使用特約商店或特約店配合的公司，以銀行設定批次轉帳方式，將賭客及地下期貨交易人所欲提領的款項匯至指定帳戶內，部分款項則透過人工提領。

檢方統計，明男為首的不法集團為博弈業者洗錢四七點五億元，為地下期貨業者收受入金達七億餘元，其中明男是首腦，對涉行卻推諉不知，犯後態度不佳，故求刑八年以上。

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