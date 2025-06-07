勇老闆助奪回金飾：沒出手 女孩怎麼辦？

宜蘭麵店老闆助攻奪回金飾行李箱，被地方封是「最勇的藍頭巾老闆」。（民眾提供）

2025/06/07 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕來自桃園市內壢區金飾加工廠的黃姓女業務，拖著裝有六百萬元黃金的行李箱遭行搶未遂。干擾打劫犯行讓盜匪無法得逞的最大功臣，就是第一時間衝上前成功攔阻的劉姓麵店老闆，見義勇為的行為被地方封為「最勇的藍頭巾老闆」；他事後謙虛說，這是應該做的，心疼若沒出手「那女孩該怎麼辦？」

劉姓老闆頭戴藍頭巾，案發當下一個箭步衝出店門幫忙，英勇行徑曝光，有一堆網友被圈粉。他說，對女業務其實有印象，記得她每月都會固定來宜蘭交金飾，不過事發時，起初還以為是情侶拉扯吵架，直到發現她的行李箱被嫌犯拖走，才驚覺有異，趕快衝出去幫忙，當時行李箱已經被拖進車內，情況緊急下，未多想就奮力硬拉下來。

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事後回想 還是會害怕

他說，成功奪回行李箱後，發現女業務的手臂滿是傷痕，見嫌犯關上車門才鬆了一口氣，未料嫌犯竟然是要倒車衝撞他們，「實在太夭壽骨」，還好沒撞上，隨後就往前開走逃逸，他當下念頭只想救人，不過事後回想還是會害怕。

面對外界誇讚見義勇為，讚許他是最勇老闆，劉老闆謙虛地說，當時真的沒想這麼多，只想到若沒出手，女孩子該怎麼辦？所以才會第一時間衝上前解圍，很高興能幫助到她。

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