劫600萬金飾未遂 疑有藏鏡人

邱姓男子開車將金飾女業務撞倒，當街搶走裝金飾的行李箱。（民眾提供）

2025/06/07 05:30

從桃園跟到宜蘭 製造假車禍下手沒劫成 逃到南澳落網

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕來自桃園市內壢區金飾加工廠的廿五歲黃姓女業務，前天在男友陪同下開車到宜蘭市銀樓拓展家族事業，但事前就遭廿三歲邱姓男子盯上，邱一路開車尾隨，再製造假車禍撞倒黃女，搶走裝有市價約六百萬元金飾的行李箱；所幸民眾見義勇為上前攔阻，邱失手逃到南澳鄉落網，昨被警方送辦後，檢方聲請羈押禁見獲准。

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金飾加工廠千金偕男友鋪貨

警方調查，黃女與邱男並不相識，黃也不知道行蹤被掌握，因邱男自桃園就一路尾隨黃女至宜蘭，應是預謀犯案。警詢時邱男對案情三緘其口，警方不排除全案背後有影武者協助掌握黃女行蹤、或有內神通外鬼疑慮。

黃女家族經營金飾加工廠，五日中午駕車載著同為業務的李姓男友到宜蘭鋪貨，由於宜蘭市新民路上的銀樓位置不好停車，索性將車停在路口獨自下車，黃女兩手各拖著一個裝滿金飾的行李箱步行前往店家，男友待在車上副駕駛座等候。

惡煞搶不成 倒車想撞人

從桃園尾隨至宜蘭的邱男，見黃女落單，開著掛假車牌的白色BMW轎車從後方將她撞倒，再下車假意攙扶黃女，趁機將其中一個裝金飾的行李箱拖拉上車。黃女見狀，死命護著行李箱並大聲呼救，拉扯間引來麵店老闆及路人幫忙。

邱男見無法得逞，一度倒車欲衝撞眾人，隨即加速逃往蘇澳，將車棄置在南澳鄉漢本車站附近，警方調閱監視器循線追人，最後在附近防風林發現邱男，逮捕帶回。

邱男有毒品等前科，警方在車內起出六張假車牌、手機、犯案工具及K他命毒品等，全案依準強盜未遂、偽造文書等罪送辦。至於裝有約五十兩、價值六百萬元彌月及新婚金飾的兩個行李箱，已由黃女及家人領回。

邱姓男子逃到南澳鄉落網。（民眾提供）

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