記取悲劇／瞬間化解危機 警署長肯定

台北市警局局長李西河（右二）及大安分局長黃水願（右一），昨慰問受傷的鄭姓及沈姓警員，李西河除了叮嚀兩人要以安全為重，也表示支持兩人依法行政，要兩人安心養傷。（記者鄭景議翻攝）

2025/06/07 05:30

〔記者徐聖倫、邱俊福／綜合報導〕台北市大安區發生詐欺通緝犯蔡炳昇衝撞警方臨檢點，還一度拖行員警，案件發生過程，讓人聯想起去年新北市土城警分局清水派出所所長劉宗鑫。認真執法的劉員當時也是盤查車輛，身體上半身還在對方轎車的車窗內，就遭駕車的女毒蟲拖行，夾撞馬路中央的工程護欄殉職，這次大安警分局員警見對方拒檢衝撞、同事遭拖行，當機立斷開槍，將一瞬間可能釀成重大事故的危險，也在短短一、兩秒鐘內迅速化解，並保住一同執勤的同事性命。

警政署長張榮興昨天對本案員警依法執法、大膽使用槍械，表示肯定。

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新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，去年九月帶隊執勤，攔檢女毒蟲遭到拒檢，且女毒蟲突然發難，駕車加速衝撞，當時劉劉宗鑫緊抓方向盤與車門遭拖行，但女毒蟲變本加厲，將車子開去切撞路中央的工程護欄，導致劉劉宗鑫遭夾撞，送醫不治。

這次大安警分局鄭姓員警也是在蔡男突然發難衝撞下，手部抓住對方車內方向盤而遭到拖行，且蔡故意開車左偏撞向分隔島，鄭員同樣面臨遭夾撞的危機，所幸當時拒檢車輛瞬間去撞分隔島的角度有利鄭員，現場其他員警也立即在第一時間開槍反擊制止，蔡男才無法再衝撞，突發事件迅速落幕。

類似的「毒蟲拚命」事件時有所聞，上月十八日晚間，新北市林口警分局攔檢可疑的車輛，該車也是拒檢衝撞，警方對車輪開槍制止後，逮捕一對毒鴛鴦，起獲海洛因毒品。

今年四月廿三日，新北市警保安大隊在板橋區攔檢可疑車輛，同樣遭拒檢，嫌犯開上台六五線快速道路，警匪追逐至新莊區，警方對其車輪開四槍制止逃逸並逮人，在車上起獲喪屍煙彈。

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