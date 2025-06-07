拒檢中彈亡／通緝犯是詐團人頭 曾毒駕獲輕判免關

詐欺通緝犯蔡炳昇不顧盤查的鄭姓員警上半身還在車窗內，就大力踩油門拖行鄭員。 （記者鄭景議翻攝）

2025/06/07 05:30

未獲教訓 疑又毒駕

〔記者鄭景議／台北報導〕詐欺通緝犯蔡炳昇，昨天凌晨駕車在台北市高架道路遇警方路檢點，拒檢衝撞造成二警受傷，警方開槍制止，蔡中彈身亡。據查，蔡不僅是詐欺集團人頭，還曾經吸毒後駕車被查獲，但只被輕判三個月免關，這次又被發現攜帶二級毒品依托咪酯製成的「喪屍煙彈」及安毒，警方懷疑他再次吸毒後開車上路，才會遇警激烈衝撞；由於他過去毒駕被輕輕放過，根本未獲教訓，如果這次確認他再犯，並不令人意外。

兒行為涉不法 母無語

蔡炳昇昨天出事後，蔡母接獲通知趕到醫院，得知兒子已身亡，悲痛萬分地當場落淚；她低調向員警詢問案發經過及員警受傷情形，了解兒子涉嫌不法，暫未對警方開槍事件表示意見。

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無正職 打零工維生

警方調查，蔡男無正職工作，以打零工為生，有毒品、公共危險前科，無幫派註記。他日前因為提供人頭帳戶給詐騙集團收受詐款，未到案遭到台北地檢署通緝，檢警不排除他涉入多起假投資及網拍詐騙案。

此外，蔡男於二○二四年十二月間，在台北市京站商場內的一家網咖廁所施用安非他命毒品後駕車，被台北市警方攔檢查獲，還當場在他身上查獲十包安非他命，尿液也驗出有安非他命成分，且甲基安非他命的濃度，其毒品殘留值遠超過法定標準，顯示是「毒品重癮者」，且剛吸完毒就開車上路，詢後被依公共危險罪法辦及起訴，法院依「毒駕條款」將他判處三個月有期徒刑、得易科罰金。

警方昨天在蔡男車內，起獲零點九七公克安非他命與「喪屍煙彈」一顆，研判他毒駕可能性高，不過確切結果有待解剖及檢驗報告出爐方能得知。

執勤受傷的沈姓警員（左）頭部撕裂傷出血，鄭姓警員（右）手部、膝蓋擦挫傷。（記者鄭景議翻攝）

沈姓警員被撞倒後，頭部再撞上分隔島，血流不止。 （記者鄭景議翻攝）

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