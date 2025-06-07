2女大生淪柬國豬仔 阿公匯13萬贖金仍不放人

柬埔寨詐騙園區宿舍（民眾提供）

2025/06/07 05:30

詐團稱遭黑吃黑 要求再匯款

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市沙鹿區十八歲李姓女大生，因家境不佳，今年三月跟已休學的十九歲林姓女同學出國打工，卻輾轉被帶至柬埔寨至今，李女近日傳訊息向陳姓外公求救，阿公本月二日匯出台幣十三萬六千元贖金，詐團卻稱贖金被「黑吃黑」，要求再匯款；阿公前晚向台中清水警方報案，憂心孫女有生命危險，一度淚灑警局。

憂孫女安危 阿公報案淚灑警局

李女的媽媽是育有兩女的身心障礙者，母女三人依靠七旬外公扶養，李女就讀一所科技大學進修部一年級，三月間林姓同學說找到國外打工訊息，兩人沒料到是詐欺集團，被帶出國至柬埔寨園區。據查，李女三月十四日入境柬埔寨，簽證只有一個月效期，如今已逾期近二個月，人身安全堪慮。

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阿公說，他的孫女跟同學林女從高中就是好友，大學也同校，孫女後來傳訊求救，有傳當地工作環境與寢室照片，還說詐團要求每人贖金台幣六萬八千元，阿公很怕孫女會被轉手賣掉。

校方表示，李女三月起常曠課，導師聯絡她時，她說準備轉系，並告知目前與林姓同學一起居住工作，五月五日導師提供轉系資訊時，還能聯絡到她；至於林女，只讀一學期已經休學。阿公發現孫女疑被騙到國外時，曾聯絡導師告知此事，阿公於六月二日跟導師說已經匯款返國旅費，隔天孫女就會返台，請校方不要讓其他同學知道，沒想到後來又有狀況。

警方通報外交部 持續釐清案情

警方調查，李女與林女透過網路社群求職，三月出國至香港再轉往柬埔寨境內詐騙園區，李女於五月廿七日經詐團要求，聯繫報案人阿公要求匯款，李女才能回國，全案已通報外交部，並持續釐清相關案情。

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