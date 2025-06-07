前外送員敷面膜騙過驗證 盜18名「同事」帳號

蘇男以面膜敷臉方式騙過人臉驗證，盜取18名外送員帳號。（記者劉慶侯翻攝）

2025/06/07 05:30

受害者約損失5萬

〔記者劉慶侯／台北報導〕曾任職「熊貓foodpanda」外送員的蘇姓男子，離職後隱身在外送員群組中，伺機竊取其他外送員帳號和密碼，待系統要求人臉驗證時，他以面膜敷臉方式騙過驗證，再假冒對方身分，接收只用現金交易的客戶訂單。台北市警刑警大隊科偵隊上月中旬逮獲這名「面膜駭客」，查出有十八人受害，損失金額約五萬餘元，訊後依妨害電腦使用等罪嫌移請新北地檢署偵辦。

重新取回帳密需7~10天 影響生計

警方表示，近半年來，雙北市、桃園等地的「熊貓」外送員，常發生帳號和密碼無法登入系統情事，經內部調查才發現是遭人盜取身分，以致無法接收派令外送單，即使事後重新取回帳戶和密碼，通常需要七天至十天左右，嚴重影響生計。

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許多外送員根據案發時人臉識別系統擷取的照片檔，發現冒名頂替接單者，臉上居然貼著面膜，只露出眼睛、嘴巴、鼻子，也能通過驗證，一時啞然失笑，也有人直斥這套人臉識別系統太粗糙。

北市刑大科偵隊根據「熊貓」外送報案，匯整所有案件資料過濾，循線擴大調閱逾百支監視器畫面，最終鎖定一直隱身在外送群組平台、未退群的三十二歲蘇姓前外送員，進而查獲到案，查扣變造機車車牌、面膜、作案時所穿著衣物等贓證物。

專挑現金付款訂單

警方調查，蘇男年前自「熊貓」外送離職後，預謀性的一直「潛水」在外送員派單平台中，由於許多外送員的帳號是身分證字號，且泰半不會更改「預設密碼」，因此很容易以對方身分登入，即使最後一關要經過臉部辨識，蘇男發現戴上面膜，臉部辨識部分就可以輕鬆過關，所以每次都帶著面膜登入系統，還可隱藏自己的面容不曝光。

蘇嫌作案約半年，由於他專挑客戶現金付款的訂單，直到外送平台向被害的外送員收取餐費時，才發現被害外送員根本沒有接單。

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