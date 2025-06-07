為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    前外送員敷面膜騙過驗證 盜18名「同事」帳號

    蘇男以面膜敷臉方式騙過人臉驗證，盜取18名外送員帳號。（記者劉慶侯翻攝）

    蘇男以面膜敷臉方式騙過人臉驗證，盜取18名外送員帳號。（記者劉慶侯翻攝）

    2025/06/07 05:30

    受害者約損失5萬

    〔記者劉慶侯／台北報導〕曾任職「熊貓foodpanda」外送員的蘇姓男子，離職後隱身在外送員群組中，伺機竊取其他外送員帳號和密碼，待系統要求人臉驗證時，他以面膜敷臉方式騙過驗證，再假冒對方身分，接收只用現金交易的客戶訂單。台北市警刑警大隊科偵隊上月中旬逮獲這名「面膜駭客」，查出有十八人受害，損失金額約五萬餘元，訊後依妨害電腦使用等罪嫌移請新北地檢署偵辦。

    重新取回帳密需7~10天 影響生計

    警方表示，近半年來，雙北市、桃園等地的「熊貓」外送員，常發生帳號和密碼無法登入系統情事，經內部調查才發現是遭人盜取身分，以致無法接收派令外送單，即使事後重新取回帳戶和密碼，通常需要七天至十天左右，嚴重影響生計。

    許多外送員根據案發時人臉識別系統擷取的照片檔，發現冒名頂替接單者，臉上居然貼著面膜，只露出眼睛、嘴巴、鼻子，也能通過驗證，一時啞然失笑，也有人直斥這套人臉識別系統太粗糙。

    北市刑大科偵隊根據「熊貓」外送報案，匯整所有案件資料過濾，循線擴大調閱逾百支監視器畫面，最終鎖定一直隱身在外送群組平台、未退群的三十二歲蘇姓前外送員，進而查獲到案，查扣變造機車車牌、面膜、作案時所穿著衣物等贓證物。

    專挑現金付款訂單

    警方調查，蘇男年前自「熊貓」外送離職後，預謀性的一直「潛水」在外送員派單平台中，由於許多外送員的帳號是身分證字號，且泰半不會更改「預設密碼」，因此很容易以對方身分登入，即使最後一關要經過臉部辨識，蘇男發現戴上面膜，臉部辨識部分就可以輕鬆過關，所以每次都帶著面膜登入系統，還可隱藏自己的面容不曝光。

    蘇嫌作案約半年，由於他專挑客戶現金付款的訂單，直到外送平台向被害的外送員收取餐費時，才發現被害外送員根本沒有接單。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播