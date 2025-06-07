衝撞路檢點 2警受傷 攜毒通緝犯拒捕 警開12槍擊斃

詐欺通緝犯蔡炳昇昨天凌晨駕車，行經台北市建國高架道路警方架設的路檢點被攔下，通緝身分曝光竟駕車衝撞，警方連開12制止，蔡男身中兩彈不治。（記者鄭景議翻攝）

2025/06/07 05:30

〔記者鄭景議／台北報導〕卅六歲詐欺通緝犯蔡炳昇，昨天凌晨零時駕駛白色轎車循台北市建國高架道路南往北方向行駛，行經大安警分局設置的臨檢點時被攔下，通緝身分曝光後竟駕車衝撞，導致兩名員警分別受到頭部大面積撕裂傷及手部等處挫傷，警方連開十二槍制止，蔡男身中兩彈不治，車上發現喪屍煙彈、安非他命毒品；蔡男有毒駕前科，不排除再犯毒駕，將剖驗追查。

通緝身分曝光 突踩油門甩飛警

警方調查，蔡男原本配合停車受檢，當員警確認其通緝身分要求下車時，蔡突然踩油門加速，車輛左彎暴衝撞上分隔島，他倒車繞行一個Ｕ字形，再用車尾撞分隔島，企圖甩開警方包夾圍捕。

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上前盤查的鄭姓員警奮不顧身地將手伸進駕駛座試圖奪回控制權，蔡明知鄭員上半身還在車窗內仍衝撞，致鄭員被拖行兩公尺後甩出，手部、膝蓋挫傷，另一名沈姓員警則被撞飛，頭部撕裂傷當場濺血及全身擦挫傷。

員警開槍射中 犯嫌不排除毒駕

現場執勤的八名員警，紛紛拔槍喝令蔡下車，蔡拒絕，其中三警往輪胎處開槍，總共開了十二槍，蔡的腹部與腋下中彈，救護人員抵達時已無生命跡象，送醫搶救不治。

台北市警察局長李西河探望受傷警員時表示，市警局全力支持員警依法執行公務。台北市長蔣萬安前往大安分局慰問，表示在危急情況下，員警能當機立斷，秉持專業開槍制止，非常不容易，表示北市府是警方最有力的後盾。

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