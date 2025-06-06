金門兩棲蛙人訓練溺水命危 送三總搶救

兩棲偵察營陳姓儲訓隊學員於游泳訓練時溺水，軍方及金門醫院立刻安排調度專機後送台北三軍總醫院治療。（記者吳正庭攝）

2025/06/06 05:30

〔記者吳正庭／金門報導〕陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營的儲訓隊二十四歲陳姓學員，昨天在金門料羅的隊部游泳訓練時意外溺水，陷入昏迷，經同袍緊急送往衛生福利部金門醫院急救，情況仍不樂觀，立刻以醫療專機送台北三軍總醫院，全力搶救中。

陳姓男性學員是士官，疑似在「立泳」項目的暖身訓練時，發生溺水意外後陷入昏迷，同袍立即送往金門醫院急救，沿途不斷施以CPR，到院後恢復生命跡象，陸軍金門防衛指揮部指揮官黃先任中將率政戰部主任王石朋少將，也在第一時間趕抵醫院關切並提供協助；由於陳員的狀況不佳，再調度醫療專機飛往台北三總接受治療，到昨天傍晚仍持續搶救中。

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俗稱海龍蛙兵 屬特種部隊

陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營，早年稱為「成功特種蛙人隊」，簡稱「成功隊」，俗稱海龍蛙兵、水鬼，是中華民國特種部隊之一，成員具備長泳、格鬥、爆破、潛水等戰技。兩棲偵察營駐紮於澎湖、金門、馬祖等離島，主要執行海域巡弋、越界漁船驅離、水文偵察、運補護航、海上救難等任務。

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金防部聞訊緊急派員到場聯絡，協調相關事宜。 （讀者提供）

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