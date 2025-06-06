為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    金門兩棲蛙人訓練溺水命危 送三總搶救

    兩棲偵察營陳姓儲訓隊學員於游泳訓練時溺水，軍方及金門醫院立刻安排調度專機後送台北三軍總醫院治療。（記者吳正庭攝）

    兩棲偵察營陳姓儲訓隊學員於游泳訓練時溺水，軍方及金門醫院立刻安排調度專機後送台北三軍總醫院治療。（記者吳正庭攝）

    2025/06/06 05:30

    〔記者吳正庭／金門報導〕陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營的儲訓隊二十四歲陳姓學員，昨天在金門料羅的隊部游泳訓練時意外溺水，陷入昏迷，經同袍緊急送往衛生福利部金門醫院急救，情況仍不樂觀，立刻以醫療專機送台北三軍總醫院，全力搶救中。

    陳姓男性學員是士官，疑似在「立泳」項目的暖身訓練時，發生溺水意外後陷入昏迷，同袍立即送往金門醫院急救，沿途不斷施以CPR，到院後恢復生命跡象，陸軍金門防衛指揮部指揮官黃先任中將率政戰部主任王石朋少將，也在第一時間趕抵醫院關切並提供協助；由於陳員的狀況不佳，再調度醫療專機飛往台北三總接受治療，到昨天傍晚仍持續搶救中。

    俗稱海龍蛙兵 屬特種部隊

    陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營，早年稱為「成功特種蛙人隊」，簡稱「成功隊」，俗稱海龍蛙兵、水鬼，是中華民國特種部隊之一，成員具備長泳、格鬥、爆破、潛水等戰技。兩棲偵察營駐紮於澎湖、金門、馬祖等離島，主要執行海域巡弋、越界漁船驅離、水文偵察、運補護航、海上救難等任務。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    金防部聞訊緊急派員到場聯絡，協調相關事宜。 （讀者提供）

    金防部聞訊緊急派員到場聯絡，協調相關事宜。 （讀者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播