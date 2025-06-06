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    勒索嘉縣綠能業者400萬╱自稱議員助理勾結黑道 收押

    自稱嘉縣議員蔡政宜助理的張簡姓男子，涉嫌勒索嘉縣綠能業者400萬被收押。圖為示意圖。（資料照）

    自稱嘉縣議員蔡政宜助理的張簡姓男子，涉嫌勒索嘉縣綠能業者400萬被收押。圖為示意圖。（資料照）

    2025/06/06 05:30

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕自稱嘉縣議員蔡政宜助理的張簡姓男子，涉嫌於去年夥同黑道份子王姓男子，利用民眾向綠能業者陳情機會，假借居中協調向綠能業者勒索四百萬元得逞；嘉義地檢署前天指揮調查局幹員執行搜索傳喚並帶回相關人等，檢方複訊後，認為張簡與王兩人涉及恐嚇取財罪嫌，犯罪嫌疑重大，昨天向嘉義地院聲請羈押獲准。

    「雨刷」︰張簡男是當兵時的朋友

    對於張簡男涉案，蔡政宜回應說，張簡男只是他當兵時認識的朋友，並不是他的助理，有關張簡男涉嫌勒索綠能業者，是張簡男的個人行為，與他無關。

    蔡政宜綽號「雨刷」因涉入二○○九年中華職棒假球案，入獄服刑至二○一六年出獄，他於二○二二年以無黨籍參選嘉縣第四選區（朴子、東石、六腳）縣議員，拿下該選區第一高票九四九六票當選。

    檢方指出，東石鄉去年一處太陽能光電案場進行施工，疑因各大型車輛、重機具出入發出噪音、震動等問題，引發當地民眾不滿，向綠能業者抗議；張簡男自稱是蔡政宜的助理，與另名自稱是「地方人士」的王男假借可居中協調，向綠能業者勒索，分次得逞共四百萬元。

    案經檢調數月查證，前天嘉檢指揮嘉市調查站、台南市調查處至東石鄉等九處搜索，傳喚張簡男、王男等八人及相關證人九人到案偵訊。檢方複訊後，認為張簡男、王男所涉恐嚇取財罪嫌，犯罪嫌疑重大，有羈押原因及必要，且兩人如何分配不法所得，待調查釐清，昨天向嘉義地院聲請羈押兩人獲准，其餘均請回。

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