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    名律師交保 又替賭團洗錢400億╱現行法拿他沒轍 修法後可命停業

    行政院會昨通過「律師法」部分條文修正草案，擴大經檢察官提起公訴時，得命停止執行律師職務之範圍，將函請立法院審議。 （行政院提供）

    行政院會昨通過「律師法」部分條文修正草案，擴大經檢察官提起公訴時，得命停止執行律師職務之範圍，將函請立法院審議。 （行政院提供）

    2025/06/06 05:30

    〔記者王定傳／台北報導〕現行律師法規定，律師犯罪起訴後停職範圍僅限於貪污等特定犯罪，但近年來屢次發生律師犯罪，例如與詐團合作洩漏偵查機密情形，即使被訴參與犯罪組織罪，也不在現行律師法涵蓋範圍，甚至有知名律師涉洗錢起訴後繼續犯罪，因此行政院會昨天通過「律師法部分條文修正」草案送立法院審議，最後若依此三讀立法，未來律師故意犯最重本刑五年以上徒刑之罪等，例如參與詐騙集團犯罪組織、助不法分子洗錢等而被起訴，即面臨停職處分。

    現行律師法第七條及第七十四條規定，律師或請領律師證書者，涉犯最重本刑五年以上的「貪污、行賄、侵占、詐欺、背信或是最輕本刑一年以上徒刑之罪」經起訴，法務部可停止審查其申請，律師懲戒委員會也可命其停止執行職務。

    不過，近年屢次發生律師犯罪情形，即使被起訴經停職者「少之又少」，以律師鄭鴻威等人勾結詐團案為例，同案包含鄭在內共十六名律師涉案，鄭被訴「指揮犯罪組織」等罪，適用現行律師法「最輕本刑一年以上徒刑之罪」，律懲會去年已決議將鄭停職，其他十五名涉案律師多被訴參與犯罪組織，不在現行律師法涵蓋範圍；甚至有其他律師被訴後持續犯罪情形，例如知名律師劉立恩涉幫詐團洗錢被訴後，竟利用交保在外的法院審理空窗期，又涉替博弈集團洗錢逾四百億元。

    行政院會昨通過「律師法部分條文修正」草案，把現行律師法規定的特定犯罪拿掉，草案規定律師或請領律師證書者「故意犯最重本刑五年以上徒刑之罪，或故意犯罪因而致死或重傷且最重本刑亦為五年以上徒刑」，將參與犯罪組織、洗錢等罪都列入停職涵蓋範圍。

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