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    首頁　>　社會

    最大安毒走私 無罪船長逆轉判14年

    史上最大宗安毒走私案，被查扣的「飛燕號」貨輪，經法務部執行署高雄分署拍賣以720萬拍定。（行政執行署高雄分署提供）

    史上最大宗安毒走私案，被查扣的「飛燕號」貨輪，經法務部執行署高雄分署拍賣以720萬拍定。（行政執行署高雄分署提供）

    2025/06/06 05:30

    更改船名 關閉定位系統 二審法官認定知情

    〔記者鮑建信／高雄報導〕喀麥隆籍「飛燕號」貨輪涉及史上最大宗安毒走私案，查扣黑市價廿三億元的上千公斤毒品，高等法院高雄分院昨天宣判，原審判無期的主謀李建良，從輕改判十七年，印尼籍船長則逆轉改判有罪，重判十四年。

    判無期主謀 改判17年

    判決書指出，李建良（在押）邀集葉姓、鄭姓（均判刑）等人，共謀走私毒品後，安排以「飛燕號」貨輪運輸，並透過不知情的人力仲介公司，指派印尼籍船長和船翻譯到船上工作。

    前年七月十六日前，李男與販毒貨主談妥後，飛燕號貨輪自高雄港出航，並依李等人指示，航行至越南外海指定座標，將六十大袋二級毒品甲基安非他命和五大袋三級毒品愷他命，搬運至船上返航，即將駛抵高雄港時，將毒品全數塞進太空包，並用垃圾掩蓋。

    同年八月七日，該船進入高雄港後，警方接獲情資登船搜查，查扣一．二噸安毒和百餘公斤K毒，黑市價逾二十億，並循線逮捕李等多人，移送高雄地檢署偵查起訴。

    高雄地院依違反毒品危害防制條例，判處李男無期徒刑，褫奪公權終身，船長ROMADHON則因不知情，判決無罪，李等和檢方均不服上訴，高雄高分院昨天審結宣判，李被從輕改判十七年，褫奪公權五年，船長則逆轉改判有期徒刑十四年，均可上訴。

    合議庭指出，由於李男供出毒品來源，警方因而循線查獲共犯，他並坦承犯行，所以從輕發落。

    船長目睹吊掛5袋東西至貨輪

    此外，貨輪航行途中，船長ROMADHON被要求更改船名，關閉船舶定位系統，航向並由別人決定，也目睹大副操作吊車，自小船吊掛五大袋東西至貨輪上，因而認定他應該知道是毒品，因此改判有罪 。

    至於被查扣的「飛燕號」貨輪，經法務部執行署高雄分署拍賣，最後於去年一月以七百廿萬拍定。

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    喀麥隆籍「飛燕號」貨輪涉及史上最大宗安毒走私案，查扣黑市價廿三億元的上千公斤毒品。（資料照）

    喀麥隆籍「飛燕號」貨輪涉及史上最大宗安毒走私案，查扣黑市價廿三億元的上千公斤毒品。（資料照）

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