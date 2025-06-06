兼外快分文未得 淪詐團人頭／護理師判刑 面臨5千萬求償

高薪又輕鬆的工作常 隱藏詐騙陷阱，警方加 強反詐騙宣導，提醒民 眾勿上當。 （資料照）

2025/06/06 05:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣某醫院謝姓女護理師被每月四萬六千元的利息壓得喘不過氣，決定放棄護理師的工作，上網找更高薪工作。她被月薪十萬元的「母嬰用品客服人員」吸引，前往應徵，對方告訴她「只要交出四張金融帳戶，每小時可賺一八○元」，謝女寄出提款卡及存摺，結果二個月內被匯入五○八五萬元。後來證實，謝女前往應徵的母嬰用品公司是詐騙集團的幌子，應徵結束，公司也不見，謝女則因觸犯洗錢防治法被彰化地院判處六月徒刑，罰金十萬元，而最慘的是，她面臨七名詐騙被害人共五○八五萬元的民事求償。

應徵結束 公司也不見

三十多歲、已婚育有一子的謝女，擔任護理師已有十二年，因為房貸、車貸、信貸，每月要繳四萬六千元的利息，生活捉襟見肘；去年四月上網尋找更高薪工作，見某藥局開出每月十萬元的高薪徵「母嬰用品客服人員」，她心動前往應徵。對方問她要不要賺外快？只要交出四張提款卡和存摺，按交出和收回時間計算，每小時有一八○元的收入，她應徵完畢，回家立即寄出四個存款帳戶給對方，結果二個月後，警方上門逮人，她沒獲得任何收入。檢方以謝女提供個人帳戶幫助詐團洗錢將她起訴，從去年四月三日至六月十四日謝女的帳戶先後被匯入五○八五萬元，款項立即被提領一空。

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給4張提款卡 不用做事時薪180

偵辦此案的檢警問她「怎會隨便相信一個陌生人會提供妳每月十萬元的工作」、「不用做任何事，給四張提款卡就可每小時賺一八○元，妳都不會起疑嗎？」謝女回答，很缺錢，沒想太多，「我沒想到提供金融卡會害到那麼多人」。

彰化地院指出，被告為高學歷，迫於經濟壓力，輕信陌生人話語，貿然提供金融帳戶供給他人使用，讓詐團用來行騙，掩飾詐欺所得，形成金流斷點，增加被害人求償困難，依洗錢防治法判處有期徒刑六月，併科罰金十萬元。

該案七名被害人均已提出民事求償，其中受害最重的林女，在一個月內分廿二次，匯款二七○九萬元至謝女帳戶。

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