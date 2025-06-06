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    詐團律師起訴仍執業 繼續洗錢 政院推修法 擴大律師停職範圍

    行政院會昨通過「律師法部分條文修正草案」，擴大律師停止職務範圍。 （行政院提供）

    行政院會昨通過「律師法部分條文修正草案」，擴大律師停止職務範圍。 （行政院提供）

    2025/06/06 05:30

    〔記者鍾麗華／台北報導〕近年不少律師淪為詐騙集團軍師，但被究辦起訴後仍在執業，甚至繼續幫詐團洗錢，因為現行規定，除非律師犯下特定重大犯罪，才能命其停業，而洗錢、組織犯罪等都不在其中，行政院決定擴大律師停止職務範圍，並於昨天行政院會上通過「律師法部分條文修正草案」。

    行政院會通過律師法修正草案

    草案規定，律師涉故意犯最重本刑五年以上有期徒刑之罪、或故意犯罪因而發生死亡或重傷結果且最重本刑亦為五年以上，經檢察官起訴，法務部得停止審查律師證書、律師懲戒委員會得命其停止執行職務；此外，停止執業可定兩年期間，命其停止執行職務的理由未消失前，得繼續命其停業。

    洗錢、犯罪組織、性侵都納入

    法務部表示，現行法已規定，律師證書申請人或執業律師涉犯特定重大犯罪，經檢察官起訴，法務部不得核給律師證書，律懲會得命律師停止執行職務，但上情僅限於特定重大犯罪，對於有損律師使命的洗錢、參與犯罪組織、強制性交、酒駕致人於死或重傷等罪尚無法涵蓋，因此提出修法。

    行政院長卓榮泰表示，律師身為在野法曹，肩負促進人權、維護社會公益的使命，如涉犯重大犯罪且經檢察官提起公訴，仍繼續執業，恐影響人民對司法制度的信賴，故本次修法為擴大律師涉犯重大犯罪的範圍，同時賦予律懲會得命其停止執行律師職務，並應定期審酌停止原因是否存在，以免影響整體修法成果。

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