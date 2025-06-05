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    首頁　>　社會

    濁水溪畔有海怪！環保蟑螂招搖現形

    環保蟑螂在濁水溪河川地傾倒漁船巨型繩索，形狀酷似電影《神鬼奇航》裡的「深海閻王」。（警方提供）

    環保蟑螂在濁水溪河川地傾倒漁船巨型繩索，形狀酷似電影《神鬼奇航》裡的「深海閻王」。（警方提供）

    2025/06/05 05:30

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕以劉姓男子為首的「環保蟑螂」集團，委人載滿大型漁船專用的廢棄麻繩索，準備丟棄在彰化縣二水鄉的濁水溪畔，但因曳引車卡在沙地上，而被人發現並報警，彰化警方趕到現場，看見該批廢棄物外觀宛如「大肥腸」，而現場有如知名電影《神鬼奇航》裡的海怪「深海閻王」，因而循線追查逮捕劉姓主嫌等六人。彰化地院依違反廢棄物清理法判處劉男一年一月徒刑，其餘被告則判六月徒刑。

    濫丟漁船廢棄麻繩

    前年四月間，二水民眾發現二部行駛於濁水溪河川地的曳引車深陷泥沙堆，二部車載滿巨繩，從後方看去有如大肥腸，因此急報警方，警方到場發現二部車屬於合法載運事業廢棄物之車輛，其先到南部場址傾倒，回程為了「賺外快」，便載運船隻繩索及塑膠到該處傾倒。

    警方循線向上溯源，發現這些繩索與位於高雄市的興達港船家有關，深入調查才發現，船家原本委託給合法的廢棄物廠商處理，豈料後來由劉男所組成的「環保蟑螂」集團介入，由於這種巨繩在地方相當罕見，二水鄉民眾稱丟棄者是「深海閻王」或「大海怪」，後來證實這些廢棄物果然來自高雄市的遠洋漁船。

    主嫌判一年一月

    判決書指出，漁船業者委託劉男清運，並給他卅一萬五千元，劉男又以十三萬五千元，找來邵姓男子以非法的方法清運，而邵男找來高姓男子一起清運，二人載到廢棄物後一路從興達港北上尋找丟棄點，並在友人指引下，載到濁水溪畔傾倒，但因曳引車卡在河川公地被人發現，眾人鳥獸散，曳引車司機高男原可拿六萬元，沒想到任務失敗，讓他一毛錢也拿不到，還吃上官司。

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