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    首例銀行員成詐團內鬼 騙2.7億／首腦擁7百萬名錶落網 求刑15年

    警方在松山機場逮捕正入境的張姓水房幹部。（記者邱俊福翻攝）

    警方在松山機場逮捕正入境的張姓水房幹部。（記者邱俊福翻攝）

    2025/06/05 05:30

    〔記者邱俊福／台北報導〕檢警單位前年破獲國內首例女行員成詐團內鬼案，逮捕遭暱稱「鳳凰」的境外假投資詐騙集團吸收的某銀行內湖成功分行女行員朱紫彤，以及控員、收簿、人頭等廿七人後，刑事局偵七大隊第一隊經持續溯源追查，去年底再逮該詐團在台幕後控盤首腦白正凜，以及張姓水房幹部等二人到案移送桃園地檢署偵辦，皆遭檢方聲押獲准，前月已依法起訴，將白男求處十五年重刑。

    警方表示，卅二歲白男勾串境外假投資詐騙機房，為能順利洗錢，以開通帳戶五萬元、外幣帳戶四萬元的利誘方式，吸收銀行行員協助幫人頭綁定約定帳戶、調高轉帳額度、申設外幣帳戶等，讓贓款可短時間層層轉匯，隱匿不法金流。

    另方面，該集團透過假求職廣告，誘騙人頭戶提供自身銀行帳戶資料與手機，並由控員帶人頭前往指定銀行開戶。前年檢警先後循線逮捕女行員朱紫彤等廿七人送辦。

    配合鳳凰境外投資詐團 逾3百人受害

    警方經持續透過金流追查發現，該集團配合「鳳凰」境外投資詐團，以「Eva金牌學堂」、「台股胖達叔」等投資群組題材，誘騙被害人匯款投資股票，清查被害人超過三百人，財產損失高達二點七億元。

    去年十一月底，警方循線逮捕隱身幕後的白男、張男，查扣價值七百萬元百達翡麗Nautilus與浪琴、勞力士等三支名錶，汽車二輛、名牌提包、項鍊等、筆電、手機、點鈔機等贓證物。警詢後，依詐欺、組織犯罪、洗錢等罪嫌移送檢方偵辦。

    700萬元百達翡麗名錶。（記者邱俊福攝）

    700萬元百達翡麗名錶。（記者邱俊福攝）

    警方查扣價值700萬元百達翡麗 Nautilus與浪琴、勞力士等3支名錶，以及名牌提包、項鍊等、筆電、手機、點鈔機等贓證物。（記者邱俊福攝）

    警方查扣價值700萬元百達翡麗 Nautilus與浪琴、勞力士等3支名錶，以及名牌提包、項鍊等、筆電、手機、點鈔機等贓證物。（記者邱俊福攝）

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