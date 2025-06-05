月餘領款1200筆 詐團車手數罪併罰 恐關不完了

詐騙集團車手黃姓男子4月起活躍於雙北及桃園地區，光在內湖區就提領31筆詐騙金，金額高達78萬4千元。（記者鄭景議翻攝）

2025/06/05 05:30

〔記者鄭景議／台北報導〕二十四歲的黃姓男子自四月起擔任詐騙集團車手，提款地點集中在雙北及桃園地區，不到兩個月間，總計提領次數高達一千二百筆，光是在內湖區就提領了三十一筆詐騙金，金額達七十八萬四千元，提領詐騙款項的手法就像跑銀行業務一樣熟練。內湖分局警方於五月初在新北市板橋區黃男住處將他逮獲，全案依詐欺、違反洗錢防制法等罪嫌，移送士林地檢署偵辦。

律師余韋德指出，車手雖未直接實施詐術，但屬「詐欺罪的幫助犯」或「共犯」，同樣要負詐欺罪之刑責，面臨至少一年以上徒刑，且該車手提款款項達一千兩百筆，被害人數可能達上百甚至上千，詐欺罪通常以被害人數區分罪數，若依「數罪併罰」原則量刑，車手恐面臨嚴重刑責，然實際量刑仍依法官而定，此外，被害人亦可提起民事訴訟，要求車手負起連帶損害賠償責任。

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足跡遍及雙北及桃園

警方指出，黃姓車手四處奔走，提款地點涵蓋超商自動提款機及各大金融機構，不到兩個月時間，行跡遍及雙北與桃園三地。詐騙金額來源包含「假投資」、「猜猜我是誰」、「假靈骨塔買賣」等類型，總提領筆數高達一千二百筆以上。

內湖警分局接獲多起提款熱點通報後，成立專案小組調閱監視器畫面，發現該車手提領手法熟練，為躲避查緝，居無定所、行蹤飄忽。警方經連日追查，掌握黃男身分後，報請士林地檢署核發拘票及搜索票，在新北市板橋區黃男住家一舉將其逮捕。

警方當場查扣智慧型手機一支、平板電腦一台、他人金融提款卡七張，及犯罪所得現金六萬多元。黃男到案後坦承擔任車手，但聲稱自己未從中分紅，警方對此說法持保留態度，全案持續擴大偵辦。

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