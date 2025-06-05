開車易無法控制情緒 專家建議尋求諮商

楊姓男子駕車上國道，高速追撞行駛中的砂石車，車毀人亡。（資料照）

2025/06/05 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕今年四月中旬涉嫌毆打老翁後上國道，飆速追撞砂石車造成自己車毀人亡的楊姓男子，一路暴怒、暴衝，是否可能為「路怒症」發作？

路怒症 可能來自開車壓力

或環境誘發 非單一病症

衛福部草屯療養院精科醫師郭佳倫指出，「路怒症」是近來被熱議的現象，它不是正式精神科疾病，背後有很多成因，包括個人衝動易怒、沒耐性、控制力差等特質，也有可能開車時的壓力和環境誘發情緒、或如躁鬱症的精神疾病，無法簡化成單一疾病。他強調，出現「路怒」的原因很多，若已經衝動到無法控制，可找心理師諮商，並學習訓練管理情緒的方法。

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郭佳倫表示，發生「路怒」，背後可能有很多複雜的原因，包括個性特質、可能有情緒困擾或精神疾病，也有可能對噪音、塞車等周遭環境的影響忍受度不夠，或是開車上路前有與人衝突、喝酒、吸毒等，因為影響的因子太多，所以不能簡化為一種病症。

郭佳倫強調，若常一開車遇到某些狀況，就衝動到無法控制情緒，建議找心理師諮商，學習對自我進行了解；若本身就有情緒合併像躁鬱症等精神疾病，例如開車時外界環境誘發躁鬱症發作，就要尋求精神科醫師治療。

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