打人後 國道飆180撞亡／路怒症？駕駛驗無酒駕毒駕

楊姓男子駕車上國道，高速追撞行駛中的砂石車，車毀人亡。（資料照）

2025/06/05 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣廿九歲楊姓男子，駕車過程先毆打險些與他擦撞的老翁，接著開上國道三號，高速追撞砂石車爆頭亡。法醫研究所檢驗楊男的血液，顯示駕車當下的身體情況，既無酒駕也未毒駕，為何會發生先暴怒打人、接著大暴衝失控害死自己一命的離奇事件？相關人士不排除疑是「路怒症」導致，但楊男已死亡，真相恐石沉大海。

挨揍翁仍可向家屬求償

至於民事方面，律師張鈞翔說，若老翁有民事求償，損害賠償責任仍成立，會由楊男的繼承人繼承債務，能否受償就要看楊男是否留有遺產。

請繼續往下閱讀...

楊男四月十四日在國道三號二二一．四公里處的北向路段，以時速一八○公里的速度，追撞開在右側的砂石車，當場車毀人亡；警方調查時驚知，楊男上國道前險撞到一名七旬老翁的座車，竟涉嫌下車毆傷老翁，還揚言：「不要讓我再看到你，不然見一次打一次！」老翁回嗆：「誰先死還不知道！」

老翁返家後由家人陪同到派出所控告楊男涉犯恐嚇、強制、傷害等罪嫌，做完筆錄返家看新聞，才得知楊男在國道追撞砂石車身亡。

該起死亡車禍發生後，很多人懷疑楊男酒駕或毒駕，南投檢方也將楊男血液送法醫研究所檢驗，檢驗結果近日出爐，其體內無酒精和毒品反應，即車禍當天並無毒駕或酒駕情況。

能否受償 要看有無遺產

由於楊男已亡，老翁刑事提告部分，在被告死亡後檢方將予以不起訴處分。民事求償方面，楊男死亡後會不會因此求償無門？張鈞翔表示，若老翁有提出民事求償，損害賠償責任仍成立，會由楊男繼承人繼承債務。但根據民法第一一四八條規定，繼承人僅在繼承之遺產範圍內負擔清償責任，能否受償，要看楊男是否留遺產。

楊姓男子在上國道前，曾在名間鄉出林虎路差點撞到7旬老翁開的車，他攔車後痛毆老翁一頓。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法