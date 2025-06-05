母女遇詐輕生 逮幕後收贓錢莊 知名珠寶商當水房 洗錢20億

北市內湖去年12月母女遭詐1200萬元輕生，警方溯源追查，幕後收取贓款的是地下錢莊業者洪煌龍，涉嫌協助洗錢的水房，是知名珠寶商林忠蔚。圖為警方查獲各類贓款和贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

2025/06/05 05:30

〔記者劉慶侯／台北報導〕竹聯幫地堂萬華分會成員陳冠融涉假投資詐騙，去年被台北刑警大隊查獲。警方溯源追查，幕後幫忙收取贓款的是地下錢莊業者洪煌龍，而涉嫌協助洗錢的水房，竟是知名珠寶商林忠蔚，短短半年內至少經手約廿億元贓款。北市內湖去年十二月發生的甯姓母女遭詐一千兩百萬元憤而輕生事件，贓款也疑為此集團所經手。

假投資詐團 一個上午就收千萬

被捕遭收押的洪煌龍，台北地院日前裁定一百萬元交保，並須電子監控；林忠蔚當時供稱是賺取匯差，檢方雖將他聲押，但未獲准。

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警方表示，三十七歲陳嫌組成假投資詐騙集團，警方蒐證過程中，陳嫌及旗下成員正陸續收取詐款，一個上午就收到近千萬現款。去年十二月進行搜捕，查扣一千多萬元贓款、虛擬貨幣泰達幣十三萬六千餘顆，以及名車五輛。

同一時間內，北市內湖發生甯姓母女遭詐一千兩百萬餘元，母女輕生，引發社會震撼。

警追查金流 抓到璦瑪鑽石老闆

警方根據金流查出陳嫌取得詐騙贓款後，便交給地下錢莊業者洪煌龍父子處理，洪再轉交給「璦瑪鑽石」公司負責人林忠蔚進行洗錢。

警方調查，林忠蔚去年疑似不堪鑽石大跌重挫，與人合夥泰達幣買賣，林男賺取價差和手續費，短短半年內經手約新台幣廿億元，粗估至少賺得千萬餘元。但泰達幣幾乎全是詐團不法所得的贓款。

北市刑大清查洪男父子檔與林男，共查扣近四千萬元現金，不法所得累計逾七千萬餘元，台北地檢署已偵結全案提起公訴。

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