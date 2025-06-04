口湖鄉長涉向光電商索賄400萬 二審仍重判10年

雲林前口湖鄉長林哲凌涉向光電商索賄400萬，二審仍重判10年。（資料照）

2025/06/04 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕雲林縣口湖鄉無黨籍前鄉長林哲凌，被控協助太陽能案場順利取得建照與開工，向光電廠商海神公司索賄四百萬元；另涉共同偽造顧問合約與開立不實發票，雲林地院依貪污收賄與商業會計法各判十年徒刑、褫奪公權八年及四月徒刑。林哲凌不服上訴，昨天高等法院台南分院駁回其上訴、維持一審原判刑度。

台南高分院審結表示，林哲凌身為地方鄉長，應以鄉里福祉為依歸，卻利用權勢向企業索賄，嚴重損害國家機關公信與廠商經營秩序，影響公共建設品質，且林犯後否認犯行，難認犯後態度良好，一審量刑並無不當，二審維持一審原判決，在貪污收賄部分仍判他十年徒刑、褫奪公權八年，並追徵、沒收未扣案的四百萬元賄款；此案還可上訴。

請繼續往下閱讀...

台南高分院判決指出，雲林縣口湖鄉「永宙太陽能發電系統」工程於二○一九年間施工時，遭漁民抗爭要求賠償。當時擔任口湖鄉長的林哲凌接受永鑫能源公司子公司負責人譚宇軒透過土地開發商黃逸嫻向林傳達願支付三百五十萬元擺平抗爭，林哲凌指示協助製作假工程顧問委任合約，由黃逸嫻指示所屬勤能公司開立假發票給永鑫能源，永鑫據此匯出三百八十五萬元給勤能，黃逸嫻把其中三百五十萬元經由林哲凌轉交給抗爭漁民，其餘三十五萬元用來支付勤能的稅金與相關費用。

另海神光能在口湖鄉規劃「漁電共生」的太陽能光電案場，林哲凌被控涉向廠商索賄五百萬元，最後討價還價、喬到實拿四百萬元賄款。法院調查指，林男雖否認收賄犯行、辯稱是土地開發分潤，但實際上確實以職位之便影響建照與開工核准程序，並無合法報酬依據，構成不違背職務收賄罪。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法