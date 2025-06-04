5年輕人赴泰失聯無人報案 恐陷詐騙產業鏈

對於赴泰國失聯的五名年輕人的可能現況，陳康岳坦言憂心忡忡。（魔術師「可樂」提供）

2025/06/04 05:30

小翁立友︰目睹詐騙園區天堂假象 24小時輪班上線 無脫逃機會

〔記者許國楨／台中報導〕八名國人接受免費旅遊招待赴泰國，抵機場隨即被送往緬甸詐騙園區，其中，陳姓等三名大齡婦人支付贖獲釋，另五名年輕團員被轉賣到詐騙園區，至今仍生死未卜，先前在當地歷劫近兩百天，才得以返台的台中商演歌手「小翁立友」陳康岳分析，曾親眼見識詐騙園區內的「天堂假象」，這五人恐已陷入詐騙產業鏈中而難以自拔。

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陳康岳說，緬甸詐騙園區內的現況，吃喝玩樂嫖賭都有，如果是供餐的話，因為有些公司（詐團）是歐美盤，有些是東南亞盤，為了持續進行不間斷及不同的詐騙路線，一天會供四餐，住的部分則有冷氣，還有KTV、夜店、賭場、甚至有嫖妓服務，如果是歐美盤的話，每個星期日還會休市，然後就會休息，大家去喝酒，讓人誤以為置身娛樂天堂。

他指出，這些看似豐盛的待遇背後，其實是配合詐騙集團的「工作需求」，因為每天幾乎廿四小時「輪班上線」詐騙，讓人無脫逃機會。

對於五名年輕人的可能現況，陳康岳憂心忡忡說，三十三歲以下年輕人，通常是詐騙集團的最愛，因為「反應機智快、學得快」，一旦習慣園區內的賺錢或運作方式，很可能就此沉淪，甚至樂此不疲，也有人覺得那邊詐騙錢「來得快又輕鬆」，即使知道非法，仍選擇留在當地，寧可背棄家人也不想回頭。

他直言：「在那邊，年輕人一旦上線，就像被綁住的豬仔，有些人甚至覺得這是最快賺到大錢的捷徑」，但並非所有人都能適應這種生活，有人可能因水土不服或心理壓力無法負荷，想辦法求援，只是時間點或是運氣不佳，始終無法脫困，只能「變成詐騙的骨幹」，繼續在園區幫詐騙集團撈錢。

刑事局中部打擊犯罪中心表示，此案已由刑事局國際科掌握五人名單，年約廿歲至三十多歲間，且五人是自願搭機離台，後續沒有家屬或本人向警方求助報案，也未接獲五人在當地被害的情資，後續案情仍待釐清。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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