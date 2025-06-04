闖分局勤務中心影印 文件忘帶走露餡

一名男子本月初潛入南市某警分局勤務指揮中心影印證件資料，被依法 函送南檢。（資料照）

2025/06/04 05:30

還逗留分局長室 外人長驅直入無人察覺 督察室將釐清

〔記者王捷／台南報導〕一名男子本月初悄悄潛入南市某警分局勤務指揮中心影印證件資料，甚至還進入分局長辦公室，但沒偷走任何機密，只帶走一支麥克筆，要不是他遺留證件影本在分局長辦公室，沒人知道他曾潛入分局核心。警方澄清，麥克筆是放在勤務中心，不是分局長辦公室，同時已依法函送男子，同時加強駐地安全；台南地檢署強調依法偵辦，但目前尚未接到案件。

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據了解，該名男子的精神狀況不穩定，凌晨走進分局大門，向值班警員稱想要影印自己的證件等資料，警員覺得男子行為有些異常，因此拒絕男子並請他離開分局，豈料男子又繞到分局後門，進入位於一樓的勤務中心，大方操作影印機，還帶走一支麥克筆。

影印資料後，男子也沒有離開，不知怎麼繞進分局二樓的分局長辦公室，在辦公室待了大約十五分鐘後又走出分局，不僅當時勤務中心的兩名警員沒有發現影印機被外人使用，分局上下都不曉得遭外人入侵，直到翌日分局長發現辦公室留下男子的影印資料，才得知駐地核心遭侵入。

台南警方︰函送男子 加強內部控管

警方調閱監視器畫面確認男子行蹤後，迅速鎖定身分，男子雖未攜帶武器也無攻擊行為，但侵入警分局非公開區域、拿走財物，已將男子依法函送南檢，警方強調，將強化內部管控及來訪人員識別程序，避免類似事件重演。

另方面，分局內部著手調查當天勤務疏失，強調沒有警員惰勤，整件風紀案尚未上報。警察局督察室指出，雖然未造成嚴重損失、傷亡，但將盡速釐清為何駐地區域未設防線，竟讓外人長驅直入還無人察覺。

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