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    鍾落跑前假動作多 法界︰疑預謀逃亡許久

    鍾文智炒作ＴＤＲ，高等法院裁定鍾應執行十八年徒刑確定。（資料照）

    鍾文智炒作ＴＤＲ，高等法院裁定鍾應執行十八年徒刑確定。（資料照）

    2025/06/04 05:30

    〔記者楊國文／台北報導〕連一鮑魚前老闆、摩坦利投資公司負責人鍾文智，被控炒作歐聖、揚子江等五檔台灣存託憑證（TDR）套利四億七千多萬元，昨被高院依七個證券交易法罪，判應執行十八年定讞，但回顧最高法院今年三月將鍾判決總刑期的當天即落跑，法界研判，從鍾文智不斷聲請交保、數度佯稱配戴的電子腳鐐收訊不佳等「假動作」觀察，鍾已預謀逃亡許久，有跡可循。

    不斷聲請交保 掰腳鐐收訊不佳

    商界聞人鍾文智，早年曾涉證交法案，被判刑一年八月定讞而入獄。不過，鍾文智未學到教訓，從二○一○年起，又炒作五檔TDR，獲利四億七千萬元，遭高等法院判刑十七年六月。

    知情人士指出，高院考量鍾文智有極高的逃亡可能，前年十月命他戴上電子腳鐐接受電子監控，不過，鍾文智三番兩次「人間消失」，最後聯絡到他的時候，他卻辯稱電子腳鐐「收訊不佳」，但高院傳喚他到案並測試電子腳鐐收訊訊號功能，認為一切正常，即高度懷疑鍾有「潛在落跑」傾向。

    有一次，當時高院受命法官紀凱峰接到科控中心回報稱，又聯絡不到鍾文智，氣得紀凱鋒立即指揮警方將鍾拘提到案，並當庭告誡「你不要玩把戲」，不要考驗合議庭的耐心。另外，鍾文智今年起數度聲請，請求將每週向警方報到次數，從三次減為一次，但被駁回。

    不料，鍾文智從去年十月起未被延長科控，全案上訴最高法院後，今年三月十二日將鍾判刑定讞，未配戴電子腳的他，立即落跑。

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