炒作TDR套利4.7億／鍾文智犯7罪 判關18年定讞

鍾文智炒作ＴＤＲ判決一覽表

2025/06/04 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕連一鮑魚前老闆、摩坦利投資公司負責人鍾文智，被控炒作歐聖等五檔台灣存託憑證（TDR）套利四點七億餘元，最高法院今年三月依犯證券交易法、洗錢共七罪，合計判決鍾文智共卅年五月定讞。不料，鍾因未延長電子腳鐶監控，竟聞訊潛逃無蹤；高檢署日前將鍾犯證交法七罪，聲請合併訂應執行刑，高等法院裁定鍾應執行十八年徒刑確定。

鍾未延長電子腳鐶監控 潛逃

判決指出，鍾文智於二○一○至二○一一年間，以相對成交等手法，炒作歐聖TDR獲利九二六九萬餘元，炒作揚子江TDR賺進一億九八六四萬餘元；又炒作超級、明輝、特藝等三檔TDR，分別獲利九五九一萬餘元、六十七萬餘元、一億三六四八萬餘元，另外涉犯洗錢、證交法等兩罪共七罪。

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鍾文智辯稱否認觸犯證交法，但法院均不採信，高等法院前年判鍾十七年六月。鍾不服，提起上訴。

最高法院認為，鍾文智操縱歐聖、超級、明輝、特藝等四檔TDR有價證券價格的部分，因繫屬法院審理已逾八年，依速審法減刑，自為改判為四年、四年六月、三年三月、七年四月，而鍾文智炒作揚子江TDR、以及兩件利用人頭洗錢及違反證交法等犯行，最高法院分別判刑九年十月、八月、十月定讞。

最高法院今年三月十二日判鍾七罪的總刑期共卅年五月確定，不過，鍾聞訊落跑，檢方今年三月十三日立即發佈通緝。此外，鍾的交保金亦將依法沒入。

高檢署日前將鍾所犯證交法等七罪，總刑期共卅年五月，向高等法院聲請定應執行刑。高院審酌鍾犯罪所得達四億七千多萬元，嚴重影響金融秩序、犯行重大，裁定應執行十八年徒刑定讞。

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