逢甲商圈文教區 自助桌遊店藏麻將賭窟

「無人賭窟」位於台中逢甲商圈，鄰近多間學校。（警方提供）

2025/06/04 05:30

全天候無人管理 4賭客被逮

〔記者許國楨／台中報導〕台中市逢甲商圈一間標榜「無人經營、自由入場」的自助式桌遊店，原本看似學生放鬆打發時間好去處，卻暗藏不可告人的秘密！警方近日接獲線報蒐證後出擊，當場查獲四名網路相約的年輕男女，正沉浸於麻將對戰，現金、籌碼一應俱全，當場人贓俱獲，桌遊店秒變連把風都沒有的「無人賭窟」，讓人瞠目結舌！

令人震驚的是，這家店就開在文教區旁，鄰近多所學校，學生下課可能擦身而過，卻不知這裡暗藏一座「賭窟」，台中市警局第六分局調查發現，業者表面販賣娛樂，實則打著桌遊旗號，廿四小時自助開門、無人管理，卻成為年輕人賭博天堂，「賣的是桌遊，玩的卻是金錢遊戲」，掛羊頭賣狗肉，完全無視法令。

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警方指出，這間桌遊店的賭博模式相當隱密，賭客利用網路群組相約，租用店內空間打麻將，還用撲克牌當籌碼，藉此規避查緝，員警埋伏多日，趁賭客現金結算之際逮人，並查扣一副麻將、賭資約七百五十元等證物，將四名賭客依法送辦，另將通知涉嫌提供賭博場所的業者到案，依賭博罪究辦。

第六分局長周俊銘強調，「別以為躲在桌遊店裡就能規避法律，任何藉遊戲名義搞賭博的行為，都難逃警方法網！」，將報請市府啟動第三方警政聯合稽查，視情況祭出開罰、勒令停業，甚至祭出「斷水斷電」重拳，斬斷非法營收，絕不容許這種「無人賭場」荼毒學區周邊。

警方突襲掛羊頭賣狗肉的自助式桌遊店，當場查獲4人聚賭。（警方提供）

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