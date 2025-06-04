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    高齡駕駛 交通部8月底前提規範細則

    88歲黃姓老翁無照駕車逆向上國道5號南向車道，造成3車相撞事故。（民眾提供）

    88歲黃姓老翁無照駕車逆向上國道5號南向車道，造成3車相撞事故。（民眾提供）

    2025/06/04 05:30

    88歲無照翁 逆上國5連環撞

    〔記者吳亮儀／台北報導〕宜蘭八十八歲黃姓老翁無照駕駛，逆向開往國道五號南向車道出車禍，導致三車相撞。對於高齡駕駛問題，交通部次長陳彥伯表示，上月已找學者專家研議，一定會在八月底前提出細部規劃；至於無照駕駛，已研擬加重處罰，比照酒駕罰則，要讓無照者不敢僥倖上路。

    無照駕駛擬加重處罰 比照酒駕

    上月發生新北三峽老翁開車衝撞學童造成三人死亡，各界要求檢討高齡駕駛。交通部也立即提出三大改善措施，包括換照年齡從七十五歲下修到七十歲、換照考試增加「實地演練」，以及繳回駕照後會給TPASS補助，預計三個月內提出細部規劃、明年實施。

    陳彥伯昨表示，學者專家提出很多意見，因牽涉到換照時的認知檢驗、實務上的改變，交通部和公路局積極研議中。

    除了高齡駕駛，許多肇事者根本沒有駕照。對於無照駕駛的預防和處罰，交通部長陳世凱日前也公布新措施，無照駕駛比照酒駕加重罰鍰，且累犯罰鍰無上限，當場吊扣汽車、車主連帶重罰。

    陳彥伯表示，無照駕駛罰則加嚴也已進入法制研議，學者專家和立法院都有提出一些方案，交通部也將會提出對應版本。

    要如何避免無照者開車或騎車上路？陳彥伯強調，一定要加強罰則，讓無照者覺得無照上路要付出重大代價，另外就是教育和宣導，對年輕人是校園教育，對高齡者則透過例如銀髮族聚會等場合互相提醒，認知到無照駕駛非常危險、代價極高。

    肇事翁車輛（民眾提供）

    肇事翁車輛（民眾提供）

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