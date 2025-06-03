警抄假德州撲克協會賭場 逮女荷官11人

警方查扣偽造授權證書。 （記者陸運鋒翻攝）

2025/06/03 05:30

〔記者陸運鋒／台北報導〕蔡姓男子假借「中華棋牌公益協會」名義私設德州撲克競技協會，實際上在台北市東區商業大樓經營賭場，大安分局警方掌握情資前往臨檢，當場逮捕蔡嫌、女荷官及九名賭客共十一人，並查扣抽頭金、賭博器具及偽造授權證書等證物，詢後移送偵辦。

警方調查，廿八歲蔡嫌於五月初花了十多萬元，租下台北市大安區忠孝東路四段某商辦，並在IG、臉書等社群平台貼出攬客訊息，宣稱是「DB 德州撲克協會」，邀請同好參加牌局，且提供舒適的環境等廣告內容。

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據查，蔡嫌為了讓賭場熱絡，還特地聘請甜美女荷官發牌，而賭客進場後，則是以現金一比十兌換籌碼，且每次兌換三千兩百元，將扣除兩百元手續費當作抽頭金，賭局結束後亦可將籌碼兌換成現金。

警方表示，掌握相關情資見時機成熟後，於上個月廿二日前往該賭場進行臨檢，逮捕蔡姓負責人、卅一歲蔡姓女荷官及葉姓賭客等九人共十一人，扣得抽頭金二五六○○元、籌碼七十八萬餘元、撲克牌、ALL IN卡、道具卡一批、賽事紀錄表及中華棋牌公益協會偽造授權證書等證物。

警方指出，蔡男招攬賭客聚賭，且無營業登記執照，也無合法協會立案證明，警詢後，將蔡男及蔡姓女荷官依賭博罪嫌移送台北地方檢察署偵辦，其餘九名賭客則依社會秩序維護法裁罰。

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台北市大安分局警方抄賭 場，逮捕蔡姓負責人、女 荷官及9名賭客共11人， 查扣偽造授權證書、籌碼 、賭博器具等證物。 （記者陸運鋒翻攝）

警方查扣偽造授權證書、籌碼、賭博器具等證物。 （記者陸運鋒翻攝）

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