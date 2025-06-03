三峽車禍》肇事余翁身亡 檢警6/6解剖查死因

三峽重大車禍，檢警預計六日上午解剖肇事身亡的老翁余文正遺體，釐清案情；圖為車禍慘況。（資料照）

2025/06/03 05:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕檢警持續偵辦新北市三峽通學巷三死十二傷重大車禍，預計本月六日解剖肇事老翁余文正遺體，進一步釐清余翁死因與車禍關聯性，由於被害人家屬、社會各界期待真相，檢警將依現有跡證、查訪目擊者、傷者及余翁曾發生類似交通事故（肇事）等紀錄，全案朝「不確定故意」殺人、公共危險等罪嫌偵辦，以科學佐證，彌補肇事者無法偵訊的不足，告慰傷亡者及親友。

七十八歲老翁余文正上月十九日下午四時許，先於三峽學成路發生交通事故（肇事）逃逸，疑心虛高速衝入北大國小旁通學巷國成街，釀成三死十二傷悲劇，余撞分隔島才停下，受傷送醫搶救十二天不治，全案成為四死十一傷事故。

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據了解，檢警相驗肇事余翁遺體，初判為車禍重創，傷及重要臟器致死，檢警雖從余翁在通學巷連續衝撞學生、接送家長、路人前，於學成路肇事影片、軌跡，研判余翁明知肇事，卻能將車頭切出分隔島，左轉加速逃逸時，也閃過來車，駕車自如，研判余翁應明知撞擊後車、發生交通事故（肇事）而逃逸。

據透露，由於外界存有余翁因年邁、心血管疾病因而肇事等疑點，檢警亟待透過解剖，剖析相關病理組織、徵象，佐證余翁釀成重大車禍，究竟與健康、身心狀況有無關聯，避免因身心狀況不佳，淪為脫罪破口，猶如對傷亡者家屬、親友二度傷害，亟待透過解剖余翁遺體，釐清相關疑點。

據了解，由於余文正死亡，檢方依慣例做出不起訴處分，但因余翁死亡無法偵訊，檢警也就現有事證，包含當下車速、車禍現場、監視器畫面、就醫紀錄等，持續偵辦、力拼還原案情到極致，告慰傷亡者親友及各界關切，更作為路政單位亡羊補牢的殷鑑。

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