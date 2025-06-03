3婦淪行走新台幣 沒最慘只有更慘

最先獲釋回台的胡婦泣訴：「每天都活在恐懼中」。（資料照）

2025/06/03 05:30

胡婦天天被恐嚇 陳婦被丟泰國街頭 沈婦被棄兵站待賣區

〔記者許國楨／台中報導〕中部地區三名婦人，去年底被以「泰國賭場開分員」等高薪職缺為藉口誘騙出國，隨即被限制自由，押往緬甸的詐騙園區，淪為「行走的新台幣」，最後雖先後付贖或是因緣際會獲釋，但被拘禁期間長短不一，境遇也不同，只能以「沒最慘只有更慘」形容。

請繼續往下閱讀...

據了解，五十二歲陳婦、五十八歲胡婦及六十二歲沈婦，去年十二月初在機場集合，原以為是免費旅遊兼打工的好差事，卻在抵達泰國曼谷後，護照立刻被收走，遭持槍分子載往緬甸苗瓦迪詐騙園區，三人分別被囚禁在鐵門深鎖的房舍，生活被嚴格管控，甚至被迫拍攝護照及家人聯絡方式，淪為詐騙集團的籌碼。

因年紀大或不願配合，三人在詐騙園區工作成效不佳，結果被「成本價」標上三十萬元至六十萬元不等的贖金，威脅要活埋、賣血甚至送去賣器官，胡婦家屬最先籌到四十萬元，她得以在十八天後獲釋最先回台現身泣訴：「每天都活在恐懼中，像是待宰的肥羊！」

而陳婦的遭遇更慘，因家屬擔心是詐騙手法遲遲不敢付款，最後多方查證後才匯出六十五萬元，陳婦被放出來卻遭詐團丟包在泰國街頭，孤身一人，遇到當地好心人，輾轉向泰國警方求援，最終在台灣駐泰單位協助下，元月二日才搭機返台，結束長達一個月的夢魘，境遇比胡婦還慘，令人不堪回首。

但最令人心酸的還是沈婦，由於年齡較大、打字速度不符合需求，加上堅持不肯進入詐騙園區，讓她成了「難以轉賣的貨品」，最後被棄置在「兵站待賣區」等待下個買主，前後長達一百天，身陷生死未卜的恐懼，所幸在兵站遇到台灣商演歌手「小翁立友」陳康岳，搭上逃脫的末班車，得以在三月十四日同機返台。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法