詐團以泰國賭場高薪職缺當餌／3婦赴泰淪豬仔 人蛇集團5嫌被逮

被害人遭海外工作詐騙流程示意圖。 （警方提供）

2025/06/03 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕中部地區陳姓等三名婦人被詐團以到泰國賭場工作，可領高薪為由誘騙出國，結果竟是被持槍武裝分子拘禁在緬甸詐騙園區，因三人沒有「產值」，歹徒轉向台灣家屬勒贖金錢才獲釋，刑事局中部打擊犯罪中心陸續逮捕負責居間牽線或仲介的張姓主嫌等五人，詢後依人口販運等罪嫌送辦。

3婦無產值 詐團轉勒贖家人

刑事局中打第六隊去年底陸續發現中部地區有民眾遭誘騙前往東南亞工作後，行蹤不明，經製作返台被害人筆錄及調閱相關資料，發現確實有不法集團涉嫌人口販運及騙國人出國事證，立即報請台中地檢署檢察官戴旻諺指揮偵辦。

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檢警調查發現，張姓男子（廿五歲）透過網路軟體Telegram，結合朱姓女子（五十三歲）及沈姓男子（四十三歲）等共犯招攬被害人，並以「泰國賭場開分員」高薪職缺為藉口，成功誘騙年齡介於五十二歲至六十二歲的陳姓、胡姓、沈姓三名婦人出國，去年十二月間三人一抵泰國即被限制自由，收取護照，遭押往緬甸苗瓦迪地區多個惡名昭彰的詐騙園區。

期間三人被持槍武裝分子控制囚禁，強迫從事詐騙工作，但三人因年紀關係或因不願配合，在機房內的工作成效不佳，張男等人再向三人在台親友勒贖金錢，其中陳婦、胡婦家人分別交付六十五萬元、四十萬元才先後獲釋，至於沈婦未付贖款，另由刑事局國際科救援，今年三月間自泰國搭機返台，當時歌手「小翁立友」陳康岳也是搭乘同班機返台。

專案小組經數月蒐證，確認張男等人涉有重嫌，日前到台中、彰化等地搜索，查獲張男等五人到案，查扣現金一萬八千八百元、手機、金融卡、存摺、自然人憑證等贓證物，詢後依人口販運、詐欺等罪移送台中地檢署偵辦，檢方訊問後命張以五萬元交保，其餘涉案人以三萬元交保候傳。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

張姓主嫌被拘提到案。（警方提供）

警方查扣的贓證物。（警方提供）

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