罕見判決》女騎士無肇責 肇逃判6月

女騎士無肇責，卻因肇逃被判刑6月。圖為示意圖。（資料照）

2025/06/03 05:30

被撞有事先跑 法官︰輕忽生命 漠視法律

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕民眾發生車禍，就算未受傷也無肇責，千萬別自行離開現場，以免吃上官司！許女騎機車撞上同樣騎機車的陳女，自己倒地受傷，陳女因趕時間先行離去，許女怒告過失傷害與肇事逃逸，然經鑑定肇事責任全在許女，陳女雖無過失傷害刑責，但新竹地院認為陳女漠視法律上所應履行的義務，未提供許女即時救助或報警處理，為避免造成往後其他用路人生命安全威脅，仍依肇逃罪判刑六月。此判決頗為罕見。

法官調查，前年十一月，卅五歲的陳女騎機車行經竹市北大路與大同路口時，與許女機車發生碰撞，許女倒地，左小腿、踝、足背多處造成挫扭傷併瘀傷等傷害。陳女認其趕時間，竟未停留現場採取救護、即時報警或其他必要措施，亦未待警方到場處理以釐清肇事責任，即騎機車離開逃逸。

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事故鑑定 陳女無過失

不過，案經行車事故鑑定會調查，本案車禍肇事原因為許女機車跨入無號誌路口網狀線上停等後，起步未行至路口中心處，反而搶先左轉彎，又未注意多線道直行駛入車輛並讓其先行所致，而陳女就本案車禍事故發生並無過失。

陳女遭控過失傷害罪部分，經新竹地檢署不起訴處分確定，依刑法規定，由於陳女就本案交通事故發生係屬無過失，原本是可以減輕其刑。

陳女未提供救助或報警

然而法官審酌，陳女在發生本案交通事故後，明知許女已表示因車禍腿部疼痛，僅因自己趕時間、有自身事務需處理即離開現場，漠視其法律上所應履行義務，未提供即時救助或報警處理，竟逕行離去，輕忽他人生命、身體，甚至在偵查中明確表示不會賠償，無意填補犯罪所生危害。

法官調查，陳女有毀損、違反家庭暴力防治法以及恐嚇危害安全等前科，許女更於審理時要求法官對陳女從重量刑，避免造成往後其他用路人的生命安全受威脅。

法官審酌陳女所犯的肇事致人傷害逃逸罪，僅因趕時間即肇事逃逸，客觀上難認屬正當或情堪憫恕理由，且迄今未與許女和解，縱使依刑法規定減輕其刑，仍不宜輕判，最後依犯駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸罪，處有期徒刑六月，得易科罰金，以示懲儆。

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