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    京華城弊案》朱亞虎咬沈慶京 要他寫372億標單 供稱只是鼎越掛名負責人

    鼎越前負責人朱亞虎向檢調供稱，他在鼎越只是掛名負責人，實際掌控、經營鼎越的人是沈慶京。（資料照）

    鼎越前負責人朱亞虎向檢調供稱，他在鼎越只是掛名負責人，實際掌控、經營鼎越的人是沈慶京。（資料照）

    2025/06/03 05:30

    內部人士作證 沈慶京是鼎越實質負責人

    〔記者陳彩玲／台北報導〕台北地檢署偵辦京華城土地涉非常規交易弊案，上月廿六日發動搜索、約談，多名威京集團關係企業中石化及其子公司鼎越開發的董事長、獨董涉案，而威京集團主席、鼎越前執行長沈慶京也再度被列被告，遭疑為幕後黑手。本報掌握，內部人士作證稱，鼎越實質負責人為沈慶京，另鼎越前負責人朱亞虎也供出，二○一九年九月廿五日投標當天，是沈慶京拿標單給他，要求他寫下「三七二億一萬元」後，持往投標。

    朱稱文件基本上有沈簽字 他才會跟著簽

    據了解，朱亞虎向檢調供稱，他在鼎越只是掛名負責人，實際掌控、經營鼎越的人是沈慶京，公司傳票和相關財務報表，他不一定會過目或用印，所有文件基本上只要有沈的簽字，他才會跟著簽；另有威京集團內部人士也證稱，朱雖是鼎越登記負責人，但不會參與公司決策，實際負責人是沈慶京。

    對於京華城土地交易案，朱亞虎也向檢調還原當時過程，他指出，二○一九年九月廿五日中午十二時許，鼎越召開董事會決議要參與標案，並以得標為原則，會後他在威京集團四樓辦公室，不到一小時沈慶京向他遞了標單，並告訴其價格，他奉命在單子上用正楷寫下「三七二億一萬元」，並持至香港商戴德梁行不動產投資顧問公司台灣分公司投標，順利標下京華城土地。

    同年十月卅日，鼎越和京華城簽訂不動產買賣契約書，朱亞虎供稱，他並未參與磋商，是事後收到部屬送來的不動產買賣契約書，發現沈慶京已經看過，因此並未詳讀內容即簽字。

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