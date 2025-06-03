仿中國「云聯惠」吸金2.7億 冠霖集團陳信宏 二審加重判9年10月

冠霖集團負責人陳信宏被控吸金2.7億多元，高等法院考量另有被害人併案審理，加重改判為9年10月徒刑，可上訴。（記者楊國文攝）

2025/06/03 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕冠霖集團實際負責人陳信宏等人，被控模仿中國廣州「云聯惠」集團犯案模式，以「假消費、真投資」等設計投資方案，向上百人吸金總計二億七千八百餘萬元，另募集投資人購買冠霖公司原始股，非法發行有價證券四千兩百多萬元，新北地院依違反銀行法等罪判陳九年六月徒刑；上訴後，高等法院審酌尚有新增被害人併案審理，加重改判陳男九年十月徒刑。全案可上訴。

新增被害人併案審理 加重改判

檢方調查，二○一六年八月起，陳信宏夥同冠霖集團成員，招攬台灣民眾投入資金到中國廣州「云聯惠」集團的相關投資方案。

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二○一八年間，「云聯惠」集團被中國偵辦關閉後，陳信宏等人認為「云聯惠」運作模式有利可圖，因此模仿並設計投資方案，例如：可獲得年利率一六六％的「靜態投資」、七十五％的「動態投資」與一八○％的「消費樂返」，並設獎金制度，若成功招攬新會員入會，即可領取「介紹獎金」。

陳信宏等人並架設「冠霖樂返購物城」平台，仿效「云聯惠」平台，設計投資人投入款項轉為點數與紅利的公式，並將原「云聯惠」平台系統上的台灣會員資料，移轉至「冠霖樂返購物城」平台，亦將尚未回本的台灣「云聯惠」投資人納為「冠霖集團投資方案」投資人，向上百人吸金約二億七千八百餘萬元。

檢方並查出，二○二○年間，陳信宏等人收取的後金無法補足前金，而有延遲發放紅利等狀況，涉嫌向投資人誆稱冠霖即將上櫃，每股定價卅元，會員可以每股十元價格認購公司原始股，預料將漲到六十五元，騙投資人購買原始股，共約四千兩百多萬元。

新北地院審理時，陳信宏否認犯行，但合議庭不採信，認定犯罪情節重大，依銀行法等罪判刑九年六月，全案上訴高院。

高院審理時，陳信宏仍不承認吸金，但坦承涉嫌多層次承銷等不法；合議庭認為，因另有被害人併案到高院審理，且經重新計算，陳男犯罪金額應增加一千多萬元，加重改判為九年十月。

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