警打詐追贓 今年已返還被害人3498萬

刑事局打詐追贓，今年一至四月，共返還七十六名被害人約三四九八萬餘元；圖為刑事局宣導阻詐。（資料照，刑事局提供）

2025/06/03 05:30

〔記者姚岳宏／台北報導〕「打詐新四法」上路後，刑事局與金管會合作，全面打擊利用虛擬資產洗錢之非法行為，透過多部會聯防機制、情資共享及分析策略，除降低詐騙財損金額，並致力返還被害贓款，今年一至四月，共返還七十六名被害人約三四九八萬餘元，展現政府打詐決心。

刑事局指出，據統計，去年每日詐騙財損高達新台幣四．五億元，經主管機關、警察機關與虛擬資產業者三方合作打擊，近期每日已降至平均二．一億元，主要是精進情資分析與民眾預警通報機制，協助攔阻潛在被害人，降低實際損失。

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每日詐騙財損降至平均2.1億

警方說，近期遭詐騙民眾多被指定前往實體現金購幣的幣商進行交易，而洗錢防制法新制已於去年十一月卅日生效，納管虛擬貨幣業者，警方因應新法修正，與金管會證期局建立常態合作機制，針對不法虛擬貨幣業者加強查緝。

警方提醒，詐團會利用民眾亟欲投資賺錢心理及資訊落差，透過虛擬貨幣進行詐騙及洗錢，請民眾小心查證，勿投資自身不了解的投資標的，以免遭詐。

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