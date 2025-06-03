全國最多門市虛幣商涉詐 「幣想」勾結詐團 洗錢17億

全台門市最多的虛擬貨幣商「幣想」公司涉勾結詐團洗錢，圖為警方搜索幣想公司門市。（記者姚岳宏翻攝）

2025/06/03 05:30

〔記者姚岳宏／台北報導〕全台門市最多的虛擬貨幣商「幣想」公司負責人施啟仁與詐團合作，誘騙假投資被害人到他公司門市購買泰達幣，再將巨額現金洗給詐團水房，初估有千餘人上當，總財損達十七億元。刑事局數波掃蕩，逮施啟仁等十二人，搜出價值二千萬元的泰達幣及六千餘萬元現金，另查扣瑪莎拉蒂、法拉利等超跑，施及楊姓營運長、王姓加盟負責人三人收押，檢警正擴大清查幕後金主及其他被害人。

負責人施啟仁等3人收押

警方調查，四十一歲施啟仁去年初成立幣想公司，採加盟方式經營，半年內全國即設置四十五處門市據點，價格雖比市面行情高出八％，但標榜可直接拿現金去門市購買泰達幣，成為詐團洗錢管道；另有民眾則是受假投資詐團指示，前往門市付現金購買泰達幣。

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警方說，施男與國內各大黑幫交往密切，除自己親戚是天道盟正義會大哥，也秉持「有錢大家賺」精神，加盟業者裡有不少人是竹聯幫明仁會成員。

警方表示，幣想怕公司金流複雜會被盯上，部分門市還放置「入金機」。由於大筆資金進出帳戶，銀行需確認資金用途，也會通報可疑交易，施男等人為規避查核，竟向保全公司租用「入金機」，由保全公司前往收款並送至銀行；由於錢由保全公司送來，銀行大多不會懷疑而照單全收。

刑事局查扣相關資料，發現除已知報案千餘名被害人，懷疑該公司另外四千餘名客戶裡，至少有兩千六百人可能是被害人卻不自知，呼籲民眾發現受騙儘速向警方報案。

警方指出，虛幣業者分為三類，Ａ類是場內交易市場，包括交易所、兌換所；Ｂ類是場外交易市場，包括幣商、BTM、實體店面；Ｃ類是錢包和幣流，包括託管、合規技術。幣想公司是Ｂ類中「實體店面」最多者之一，事發後金管會已撤銷該公司登記。

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