京華城標售三度流標 董事會曾憂遭賤價法拍

京華城土地標售案曾三度流標，當時董事會憂土地遭賤價法拍。（讀者提供）

2025/06/03 05:30

〔記者陳彩玲／台北報導〕京華城購物中心因連年虧損，於二○一八年十二月首次標售土地，經三度流標後，由鼎越開發以高於底價卅億元標下。據了解，京華城招標過程一波三折，第三次流標時，面臨專櫃合約到期、九十一億元聯貸到期的雙重窘境，股東曾不滿營業終止日過早，而董事會則憂心京華城遭賤價法拍。

最終由鼎越溢價30億元得標

知情人士指出，京華城銀行聯貸原本於二○一八年三月十八日屆期，未償還本金高達九十八．五億元，當時為了一次性解決聯貸案，召開股東臨時會決定辦理土地及建物公開標售，所幸最後銀行團同意展延一年；但購物中心仍不斷虧損，因此威京集團加速處分京華城，於二○一八年十二月首次標售土地，底價三八○億元，因無有效標單而流標。

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後來有股東要求，京華城需擬定具可行性的銷售計畫，若仍未標售成功則每季檢討，當時京華城財務部回覆指出，聯貸銀行已變更條件，要求二○一九年三月起，每三個月辦理標售作業，且標售底價需比前次低，讓京華城標售案變成燙手山芋，股東們眼看虧損未止又屢次流標，心急如焚。

但京華城又經兩次流標，只能不斷降低底價，並於二○一九年九月廿五日第四次招標的前九天，再次召開股東臨時會。當年的會議紀錄顯示，董事會提案，因標售案時程限制，有許多專櫃選擇合約期滿不再續約，若再未順利標脫，將於隔年一月終止營業；但有股東不滿、提出反對，要求提供書面分析報告，經討論後再決議。

董事長陳玉坤在當年會議中則回應，若繼續營業，在廠商不斷撤櫃又無新櫃進駐下，營業成本將大於收入，反而造成更大虧損，若未能即時完成標售，恐讓京華城賤價法拍。未料，最終由關係企業中石化旗下鼎越開發，以溢價卅億元標得。

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