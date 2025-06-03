投標京華城 中石化、鼎越一小時火速定案

中石化公司於2019年9月25日召開董事會擬增資百分百持有子公司鼎越開發，透過子公司投標京華城土地標售案。（讀者提供）

2025/06/03 05:30

關鍵會議紀錄曝光 檢調釐清背後是否受操控、指使

〔記者陳彩玲／台北報導〕威京集團關係企業中石化旗下鼎越公司，二○一九年標下京華城土地，但涉非常規交易遭檢調偵辦。本報取得中石化及鼎越於同年九月舉行董事會的會議紀錄，兩家公司分別在投標當天上午、中午召開董事會，兩場會議加總不到一小時均決議通過。偵辦小組發現，會議雖有紀錄，但中石化公司審計委員會在審核的過程有疑義，將釐清程序正當性，以及背後是否受操控、指使。

請繼續往下閱讀...

據本報取得當年會議紀錄顯示，中石化於二○一九年九月廿五日上午十一時五十分，舉行第三屆第十六次審計委員會、第廿一屆第十九次董事會，而日前已被檢方列為被告、諭令交保的時任董事長林克銘、獨董朱雲鵬及陳瑞隆、代理副總陳穎俊、土地開發部副理梁恭儀等人均出席，由土地開發部提案，擬增資百分百持有的子公司鼎越開發十億元，並由鼎越參與京華城土地標售案。

中石化審計委員會 審核時有疑義

從會議紀錄可看出，召開審計委員會時，朱雲鵬發言表示，公司既然把土地開發做為重要營運項目之一，這方面人才應更充實；陳瑞隆則提及此案是關係人交易，公司請四家法律事務所提供法律意見，另找三家不動產鑑價師，估算投標金額在三四二億元至三七五億元間。最終審計委員會決議通過，並提醒要嚴格控管支出，確保公司財務穩健；董事會也無異議通過，並授權鼎越在不高於三七五億元前提下參與投標，會議不到一小時結束。

而在中石化董事會結束約五分鐘，鼎越公司也於同日中午十二時四十分舉行第五次董事會，討論參與京華城土地標售案，並以得標為原則；林克銘身為鼎越董事，也趕至現場參與。會議約十五分鐘即結束，迅速決議通過。當天下午，朱亞虎至香港商戴德梁行不動產投資顧問公司進行投標，且順利得標。

檢調懷疑幕後有黑手 掏空中石化

偵辦小組調查認為，中石化的鑑價報告，以及審計委員會、董事會在審核過程中，如何決定使用最高估價金額投標仍須釐清，且評估過程尚有疑義，後續也有不明金流，懷疑有幕後黑手透過個人影響力干預交易，從中掏空中石化，將全面研析會議相關紀錄。

鼎越開發公司於2019年9月25日召開董事會，擬參與京華城土地標售案。（讀者提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法