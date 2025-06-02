律師︰臥房裝密錄器 涉犯妨害秘密罪

猥褻毒友掰自己當時也吸毒，以為是自己的太太，密錄器成鐵證。圖為示意圖。（資料照）

2025/06/02 05:30

〔記者林嘉東／台北報導〕近來屢屢有名人或藝人的私密情色影片外流，事後面對媒體追問，被迫認了是片中女主角，賠上清新形象。曾任法官、檢察官的律師李鴻維指出，私設密錄器是舉證利器，也是傷己的明證；蔣姓男子猥褻女毒友案，因蔣男在臥房裝設密錄器，被檢警搜扣，讓床第間的私密行為，公然攤在陽光下，成了法官定奪有罪與否的依據。

李鴻維表示，蔣男在臥房內偷裝密錄器，已違反憲法保障「隱私權」的範圍，涉犯妨害秘密罪，最重可處三年有期徒刑，但此部分屬告訴乃論之罪，因受害女毒友未提告，所以檢方並未追訴。此外，裝設密錄器需符合個人資料保護法第十九條，符合當事人同意、增進公共利益所必要等要件就不觸法。

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至於，裝設自家門口，監視惡鄰居，鏡頭朝何處？李鴻維表示，在公共區域裝密錄器，應事先取得管理委員會或住戶同意，且密錄器的鏡頭應避免涵蓋他人住家或私密空間。在自家門口裝密錄器，只要拍攝範圍僅限於自家門口或花園等公共區域，不侵害他人隱私，一般而言是合法的；如果密錄器拍攝到鄰居的房屋或陽台，就可能涉及侵害隱私權，需要事先取得同意或有正當理由。

他舉例，學校教師在教室內擅自裝設密錄器，將學生在教室內上課及活動情形予以錄影保存，侵害學生隱私權。店家將密錄器畫面發布在網路上，侵害顧客隱私權。住戶在公共區域設置密錄器，拍攝到鄰居家中的陽台，則侵害鄰居隱私權。此外，密錄器畫面可以作為證據，但不得違反法律規定而設置或取得。調閱密錄器影像，應依相關法規程序辦理，在公共場所則不得私設密錄器。

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