烘焙師家屬放棄千萬債權 給金錢豹酒女生路

顏子娠撞死年輕烘焙師，死者家屬放棄上千萬元賠償，她深感愧疚並願意捐錢做公益服務。（記者張瑞楨翻攝自臉書）

2025/06/02 05:30

吸毒酒駕肇事 顏子娠︰內疚潰堤 會捐款做公益

〔記者張瑞楨／台中報導〕二○一七年間轟動社會的台中市金錢豹酒女顏子娠，吸毒喝酒後駕駛賓士車狂飆闖紅燈，撞死前途似錦、即將結婚的年輕烘焙師陳育邦一案，法院判刑九年六月，服刑逾七年的她已聲請假釋，可能近期出獄，但民事判決賠償一○六八萬元，她至今未賠償分文，陳育邦的姊姊昨天（一日）表示，爸爸願意放棄債權，「給她一條生路」。

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陳家錯過聲請強制執行時效

昨天是陳育邦冥誕，胞姊陳昱芳受訪時說，他們不想知道顏女想法，只知道死者家屬能做的是，讓顏女無負擔重啟生活，這不是對顏女的厚愛，而是爸爸不希望與顏女有民事糾纏。另外，法律規定拿到「民事判決確定證明書」後，聲請強制執行的時效是「五年內」，他們已經錯過，也有很多人不知道而錯過時效，法律是保護懂法律的人，她建議修法，也希望透過他們陳家的案例，提醒相似狀況的民眾注意權益。

另外，姊姊也寫信告訴顏子娠，父母放棄上千萬債權，顏女出監後便不再對陳家負什麼責任，顏女如有心彌補，那就捐款或做公益服務，顏女回信說，自己看信時「內疚潰堤」，「我何德何能讓一個受害家屬，對我放棄千萬債權的綑綁，甚至鼓勵我往光明前進」，她強調「我想捐款的事，有餘力我便會做到，至於做公益服務，未來我一定會」。

陳昱芳昨天於臉書撰文，「今天是帥主廚生日（冥誕），一樣卅二歲」，顏女假釋出獄後，接下來是民事賠償，律師建議家屬聲請強制執行，但「民事判決確定證明書」是二○一九年，強制執行必須是拿到證明書「五年內」聲請，家屬已逾五年時效，雖然還是可以聲請強制執行，但需繁瑣法律程序，家屬討論時，她認為必須做這些法律程序，「而不是自認倒霉吞下去，讓所有加害者學會只要擺爛就可以避開責任」，爸爸卻說，時效過了就算了，「給她一條生路」。

陳昱芳還告訴顏女，出監後「要想完全重新開始，就必須斬斷過去那些或令妳沈淪的環境和人」，「顏小姐，妳已自由，卻罪無可赦，我和我爸媽這一生不會原諒妳，但是我們陳家樂意見到妳悔改。妳努力悔改，我們努力放下」。

無駕照的顏子娠，二○一七年十一月十四日凌晨吸毒且酒後駕駛賓士車，於台中市西屯區撞死烘焙師陳育邦，她肇事逃逸並教唆二名朋友把賓士車推入暗巷，再改坐副駕駛座，宣稱自己不是駕駛。

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死者姊姊於臉書撰文，訴說家屬放棄上千萬賠償的心路轉折。 （ 記者張瑞楨翻攝自臉書Yu f f i ePatisserie - 雅妃烘焙坊）

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