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    防偷拍 搭公車捷運 用隨身物遮隱私處

    廣告資深攝影師劉姓男子，偷拍女子裙底被警方帶回偵辦。 （記者陸運鋒翻攝）

    廣告資深攝影師劉姓男子，偷拍女子裙底被警方帶回偵辦。 （記者陸運鋒翻攝）

    2025/06/02 05:30

    職場公共領域 可加強針孔偵測

    〔記者陸運鋒／新北報導〕台北市一名劉姓資深廣告攝影師，不但偷拍妙齡女裙底風光，竟連女同事也不放過，檢警擴大偵辦清查出劉嫌七名女同事也受害。新北市婦幼警察隊提醒，搭乘大眾運輸或於人潮擁擠處所，可利用手提包、外套等遮掩身體隱私部位，避免遭偷拍，民眾應提高警覺及自我保護意識。

    新北市婦幼警察隊統計，刑法「妨害性隱私及不實性影像罪」從二○二三年二月上路後，二○二三年二月至十二月涉及偷拍為五十八件、散布為廿二件，二○二四年涉及偷拍為二九六件、散布為七十八件，二○二五年一月至四月涉及偷拍為一九二件、散布為十九件。

    警方研判，偷拍案件逐年增加，主要是因為「人手一機」及「網路傳播快速」，且攝影設備因科技發展變得更加小型化與隱密化，讓偷拍行為更容易實施，同時，社群媒體與即時通訊軟體普及，讓偷拍影像散布變得迅速且難以控管。

    警方說，民眾在外使用公共廁所、淋浴間或更衣室等，應先察看四周環境是否有可疑人士及不當擺設，尤其隔板上、下方開放空間，有無手機伸入偷拍，馬桶下方及內部位置、垃圾桶或衛生紙盒等處，是否暗藏針孔攝影機。

    若懷疑職場同事涉有偷拍行為，應提高警覺，觀察是否有異常舉動，並在發現可疑情況時立即向主管通報，必要時也可報警處理，尋求法律協助，以保障自身權益與職場安全。

    此外，建議各目的事業主管機關應以「情境犯罪預防」之概念，針對所職掌易發生偷拍之公共場所領域，要求改善相關硬體設施及定期實施反針孔攝影偵測，防範偷拍案件發生，若民眾發現遭偷拍時，可盡量保全相關證據並立即報警。

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