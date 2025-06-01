20歲當車手 賺214元判一年8月

物流司機葉男轉行當車手被捕，只賺300元，法官判刑11月，代價很高昂。（圖為警方拘捕車手的資料照，圖中人物非新聞當事人）

2025/06/01 05:30

超血汗 一人賺3百元判11月

〔記者張瑞楨／台中報導〕血汗詐團！葉姓物流司機前年改當詐欺集團車手，盜領贓款三萬元，僅獲得一％約三百元酬勞，但觸犯一年至七年的加重詐欺罪，更糟糕的是，他雖坦承犯行繳交犯罪所得，依法可減刑，但他有偷手機的竊盜罪前科及五年內再犯詐欺案，屬累犯應加重其刑，台中地院將他判刑十一月，若最後依此確定，須入獄服刑。

還有一宗比葉男下場更悽慘的案例，年僅廿歲的林姓男子，去年當詐欺集團車手，兩名女子誤信假徵才廣告，各匯款三千元，林男去年三月廿七日上午與下午，跑台中市烏日區一家超商兩趟，從自動櫃員機領出六千元交給上級，他每趟賺一○七元，共賺到二一四元，比一般超商工讀生時薪還低，結果被逮捕羈押。

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林男也坦承犯行及繳回犯罪所得，台中地院雖減刑，仍依加重詐欺罪共二罪，各判十月徒刑，合計一年八月（尚未定執行刑），林上訴強調所得甚少，且是詐欺集團的小角色，請求輕判；高等法院台中分院認為，一審量刑屬低度刑區間，並無過重，駁回上訴。

至於葉姓司機部分，判決書指出，詐欺集團去年九月向網路購物的謝姓被害人行騙，謝男匯款三萬元到詐團指定的人頭帳戶，僅約五分鐘，葉男在台中市區的自動櫃員機提領二萬元、一萬元，再將贓款放在指定地點交給上級，獲得約三百元酬勞，警方事後調閱監視器抓到他。

葉坦承犯行及繳交犯罪所得，但台中地院強調，葉男於二○一八年在新北市一家漢堡店用餐時，偷客人行動電話被判刑三月，二○一九年繳九萬元罰金執行完畢，不到五年再犯本案，顯示他對刑罰感應力薄弱，未能知所警惕，應加重其刑，葉男手腳健全，卻當車手侵害無辜被害人財產，嚴重破壞社會治安，依此判刑十一月。

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