貪250元分次傳訊8證人 法院讓他澎湖、台南跑8趟

一名台電技術員為250元外勤費遭控詐欺，法院分8次傳8名證人，讓他從澎湖到台南開庭也跑了8次。 （資料照示意圖，圖中非新聞當事人）

2025/06/01 05:30

律師質疑在教訓被告

聲請法官迴避遭駁

〔記者王捷／台南報導〕分派至澎湖服務的台電公司蔡姓技術員，被控貪二五○元外勤費遭檢方起訴。蔡男與其委任的陳姓律師指出，本案檢方列出八名證人，他們希望台南地院開庭時能集中訊問審理，不過法官為了這二五○元，卻「仔細慢慢審理」，將八名證人分開傳訊，讓在澎湖服務的蔡男、台北開業的律師，須舟車勞頓地跑台南八趟，質疑是在「教訓」蔡男，但聲請法官迴避遭駁回；一審法官審結時，將蔡男判處四月徒刑。

原本任職台電新營區營業處的蔡男，二○一九年七月間排外勤維護線路，有一天未出勤，月底仍領外勤費兩百五十元，案經監察院、台南市調查處調查，以及台南地檢署依刑法詐欺取財罪起訴。

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審理兩年半 判四個月

南院審理時，蔡男堅稱當天下午有出勤，出示照片、月報表及LINE截圖當證據，但合議庭認為，蔡男「製造證據」掩飾未出勤的事實，拿舊照片假裝自己有出勤，有人證證明蔡男躲在倉庫玩手機。

審理期間，辯護律師要求一次集中訊問起訴書列名的八位證人，主張自己主詰問僅需十五分鐘，但法官計算完整交互詰問與必要休息需要至少六小時，所以排定逐一傳喚證人。

當時蔡男已調至澎湖、陳姓律師主要執業處在台北，兩人得往返台南至少八趟，律師質疑法官藉程序「教訓」被告，在準備程序及兩次開庭時，共三度聲請法官迴避。

台南地院、高等法院台南分院認為辯護人並非法定當事人、訴訟指揮屬合議庭職權、缺乏審案法官客觀偏頗的事證等，並指分批傳證人合乎工作負荷，法官與被告也無恩怨，於二○二三年底裁定駁回及不得再抗告。

南院：應尊重法官的考量

全案從調查、審理歷時兩年半，近日終於審結，依詐欺取財罪將蔡男判處四月徒刑。對於律師與被告的質疑，南院昨天回應表示，應尊重法官對審理程序的考量。

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