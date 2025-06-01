三峽3死車禍／還有4國中生住院 1人仍昏迷

新北市三峽車禍，目前仍有4位學生住院治療，其中1人還在加護病房觀察。（記者翁聿煌攝）

2025/06/01 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市三峽區上月十九日發生重大車禍事故，造成多名學生與用路人傷亡。新北市教育局表示，受傷七名學生當中，目前尚有四位學生住院治療，其中加護病房一人、普通病房三人，教育局持續每日密切關注傷者復原情形，並由市府跨局處與學校團隊採取一對一方式陪伴家屬，提供各項支持。

幼兒園幼童輕傷 已返校

車禍共造成兩名學生死亡、八名學生受傷，其中國中生七人、一名幼兒園幼童，幼童輕微擦傷次日就返園上課。另有三名國中生陸續出院，其中兩人傷勢已經痊癒，正在準備返校上學，一人仍行動不便，需在家休養。

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2生將復學 1生居家養傷

目前還有四名學生住院治療，傷勢最嚴重的三峽國中七年級張姓女學生，因為腦部撞擊受傷、昏迷指數三，仍在土城醫院加護病房觀察，院方由院長邀集相關科別組成醫療小組每天會診。

教育局表示，肇事的七十八歲余姓男子昨天死亡，教育局持續與法制、社會、衛生等局處針對後續相關法律、醫療等各項家屬關心的事宜，給予陪伴協助，期望每一位孩子與家庭早日穩定復原，此外，已有在地企業及愛心人士捐款，協助死亡學生的喪葬與受傷學生的後續復健治療費用。

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