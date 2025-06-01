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    三峽3死車禍／車禍原因：疑肇逃緊張誤踩油門釀禍

    新北市三峽區車禍至今造成4死11傷，各界關懷與愛心持續湧入。（記者翁聿煌攝）

    新北市三峽區車禍至今造成4死11傷，各界關懷與愛心持續湧入。（記者翁聿煌攝）

    2025/06/01 05:30

    〔記者徐聖倫、翁聿煌／新北報導〕新北市三峽區重大死傷車禍的七十八歲肇事者余文正，昨天不治，檢警已無法對肇事者製作筆錄及調查，只能靠現有事證等旁證研判肇事原因。據相關人士審慎過濾多支監視器、行車紀錄器畫面後，目前認為可能的肇因是，事發前余翁先發生倒車擦撞事故，隨即左彎加速而去，可認定是在肇逃，隨後發覺前方人車停等紅燈阻路，此時車速極快，慌亂下雖迅即做出左切閃避動作，但也誤踩油門致轎車持續飛速前進，最後撞上分隔島。

    第一次車禍前 車速都不快

    分隔島碰撞後車 開始加速

    監視器畫面顯示，余翁第一次車禍前，車速都不快，保持得還算平穩，直到上月十九日十六點零四分左右，駛至學成路、國成街口等待左迴轉時，從監視畫面可看出，余翁似乎不耐前方有女機車騎士擋住他的迴轉動線，他為避開機車騎士，左前輪不慎切到分隔島、再倒車時又撞到後方的停等汽車，一時受驚，未即深思就緊急左彎，此後一路加速開快車逃逸。

    看到紅燈停等 有閃避動作

    車子及身體應都沒問題

    余翁一路於國成街疾駛，途中還閃避來車、先擦撞路邊自行車騎士後，繼續以超過時速八十公里速度，在國成街及國光街衝撞停等紅綠燈的機車騎士，後又撞上全行人時相的通行路人，造成嚴重傷亡。

    因他一路行駛過程中，車上正在放音樂，而他在車上未發一語，依此研判應也不是外界猜測的「路怒症」發作，否則應會發出抱怨或咒罵之語。但他卻一路飛速直至自己撞上分隔島為止，因而不排除他是年紀大，肇逃時比年輕人更易慌亂，反應和思考也不夠靈敏，想踩煞車卻踩成油門，導致重大事故。

    綜合他的整個行車過程，不排除先是肇逃而加速，後來卻因慌張演變為大暴衝，最後為自己一時失慮的行為，付出慘重代價。

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