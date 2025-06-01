三峽3死車禍／余文正不治 警仍傾向殺人罪函送

三峽大車禍的肇事者余文正（小圖，取自臉書），經搶救12天，昨宣告不治。家屬憂真相無解，盼檢警繼續追查。貮 （圖為肇事車禍，資料照）

2025/06/01 05:30

三峽3死車禍 家屬憂真相無解 盼檢警持續查 給家屬一個交代

〔記者徐聖倫、翁聿煌、林嘉東／新北報導〕新北市三峽區上月十九日發生車輛暴衝，釀成三死十二傷悲劇，七十八歲肇事者余文正經搶救十二天，昨上午傷況惡化宣告不治，全案成為四死十一傷事故。程序上偵辦警方仍須將車禍案移送檢察官，再由檢方做成不起訴處分，因余翁死亡前無法進行筆錄，警方將就現有事證，包含當下車速、車禍現場、監視器畫面、死傷人數等，傾向依公共危險、殺人等罪函辦，檢方將擇日進行遺體解剖，再來認定涉嫌的罪名。

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微微睜眼 始終未做筆錄

新北市議員江怡臻昨天表示，事件發生以來，對於肇事者何時清醒說明原由，連日來傳聞很多，昨天剛傳出余男死亡消息時，被害人家屬一度不信是真的，對被撞傷亡的家屬來說，會擔心余男死亡後真相無解，仍希望檢警持續偵辦查出真相，給家屬一個交代。

余翁於本月十九日駕車自苗栗北上，經國道三號下三峽交流道，第一時間沒返家，一度下車走進龍恩公園，再返回車上駕車準備返家，隨後行經北大國小附近，倒車時發生擦撞後，隨即左彎開始一路暴衝，撞進正值放學的人群，釀三死十二傷。

檢解剖認定罪嫌後將不起訴

余翁當下也傷勢嚴重，全身多處骨折，頭部、面部均重創，送醫急救經兩次手術搶回一命。原本余翁傷勢復原狀況一天天好轉，一度微微睜開眼，但前日病況急轉直下，仍因多重器官衰竭，於昨天上午七時卅分宣告不治。

昨下午檢警於亞東醫院進行刑事相驗，余翁妻子、兒子也接受警方詢問，遺體目前移往新北市立板橋殯儀館冰存，將擇日解剖。

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