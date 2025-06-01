三峽3死車禍 肇事者不治 聲請假扣押 不會人死債消

駕車暴衝造成3死12傷的新北市三峽車禍78歲肇事者余文正昨死亡，本案死傷者眾，新北市法制局副局長許宏仁表示，已委由犯罪受害人保護協會，協助受害人進行假扣押。（資料照）

2025/06/01 05:30

〔記者林嘉東、徐聖倫、翁聿煌／綜合報導〕駕車暴衝造成三死十二傷的新北市三峽車禍七十八歲肇事者余文正，昨天傷勢惡化，搶救無效死亡，全案成為四死十一傷事故。本案死傷者眾，且有多人是國中學生，全部賠償數額至少數千萬元，新北市法制局副局長許宏仁表示，已委由犯罪受害人保護協會，協助受害人進行假扣押；律師也說，余男遺產全數可用於賠償，不會有「人死債消」的問題。

余文正遺產全數可用於賠償

此外，肇事車輛有投保強制責任等保險，被害人家屬可獲賠兩百萬元，惟依規定獲強制險理賠後，就無法申請犯罪被害補償金；新北市教育局長張明文表示，已有民間企業及愛心人士捐款幫助受害學生。

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律師余韋德指出，我國民法已改為「全面限定繼承」，繼承人繼承余的遺產後，須在遺產範圍內，依被害人債權金額比例賠償；若家屬拋棄繼承，也可由家屬選定或利害關係人向法院聲請「遺產管理人」，全面清點余留下的遺產，一樣依比例進行賠償。

律師李鴻維表示，本件重大事故的債務恐是天價，余的家屬如果選擇拋棄繼承，被害人只能就余男名下的財產進行求償。

犯保協會：協助被害人訴訟

犯保協會副執行長尤仁傑說，法院已查扣余男財產，依稅捐稽徵法規定，不能對外透露資產數額。尤仁傑表示，會積極協助被害人提起民事損害賠償訴訟，還會啟動社會福利制度，照顧經濟上陷入困頓的被害人家屬。

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