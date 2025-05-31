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    綠島大白沙 外籍男被浪捲走

    據岸巡人員了解，一群外籍遊客為戲水，從大白沙潮間帶步道走向海中。(民眾提供)

    據岸巡人員了解，一群外籍遊客為戲水，從大白沙潮間帶步道走向海中。(民眾提供)

    2025/05/31 05:30

    福隆沙灘也傳3外國客遇浪襲 2獲救 1人生死未卜

    〔記者劉人瑋、林嘉東／綜合報導〕昨天端午節假期，不少人利用假日出遊，未料台東綠島和新北市貢寮區福隆沙灘，分別傳出外籍遊客戲水時，被海浪捲至外海失蹤事件，海巡和消防單位者漏夜搜救兩名失蹤者。

    分別為匈牙利籍女性、印度籍男性及墨西哥籍男性的三名外籍遊客，昨天上午十一時在綠島大白沙近岸遊玩，隨後傳出二十三歲墨西哥籍男子失聯，眾人自行搜尋未果才報警，並於下午一時四十八分通報岸巡單位找人。

    居民：大白沙步道只適合觀景

    不建議直接入海戲水

    海巡署第一三岸巡隊指出，大白沙一帶有一陸地延伸至海邊、穿過潮間帶的長步道，二男一女沿步道走向海中戲水，沒多久墨西哥男子不見蹤影，疑遭海流帶離岸際，海巡綠島分隊出動巡防艇 PP-10086艇，投入搜救任務。

    當地民眾說，多數遊客會在步道上觀看潮間帶風景或賞海景，潛水民眾則是在此岸潛，一般人不會輕易從該處跳進海中玩水，該處海流紊亂，若是潛水、浮潛也一定要合格教練帶領，不建議直接入海戲水。

    美國紐澤西理工學院８同學

    結伴來台 遊貢寮不料出意外

    昨天下午五點半，福隆海水浴場東興宮前沙灘也傳出三名外籍遊客被浪捲走，新北市瑞芳警分局獲報趕抵時，兩名被捲走的女遊客，一人游上岸，另一人在消波塊附近被衝浪民眾救起，但廿歲美籍男子Derek被海浪捲至外海，生死未卜，消防單位展開搜救。

    警方調查，總共八人昨天一起到東興宮前沙灘戲水，都是美國紐澤西理工學院同學，此次結伴來台旅遊，並非世壯運選手或工作人員。

    綠島大白沙潮間帶步道是熱門觀景點，據岸巡人員了解，一群外籍遊客為了戲水，從這裡走向海中；當地居民則說，該處海流紊亂，不建議直接入海戲水。（岸巡提供）

    綠島大白沙潮間帶步道是熱門觀景點，據岸巡人員了解，一群外籍遊客為了戲水，從這裡走向海中；當地居民則說，該處海流紊亂，不建議直接入海戲水。（岸巡提供）

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