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    房地產設定等同物保 還完債才能塗銷

    陳男拿出當初的借據，嘆自己識人不明。（記者吳昇儒攝）

    陳男拿出當初的借據，嘆自己識人不明。（記者吳昇儒攝）

    2025/05/31 05:30

    〔記者吳昇儒／新北報導〕不少民眾借款時，因本身信用不足，需要提供保證人，金融機構才會出借款項，但除了可以用人擔保，實務上也能用物品(如房地產)擔保。律師柯林宏指出，會出借房地產擔保，一定有掛債務連帶保證人，地政那邊設定抵押權也應註記債權情形，必須借款人及借物擔保人已將債務清償，該筆房產才能塗銷設定。

    柯林宏表示，有些設定房屋抵押後，債權人仍會要求債務人簽下本票做為保證，但債權人不得「一債兩討」，本票效力只有三年，超過時限就喪失主張票據權利，但可當作是原始借貸關係的證據；如果本票遺失，但有借據、相關人證能證明當年借款事實，而債務人確實未還款，可起訴請求返還欠款。

    但如果簽本票或設定房產時，是遭到逼迫，債務人可向法院主張該本票及債務無效，但需要債務人舉證。

    已設定對方房產者，未能討回欠款時，債權人可逕行拍賣抵押物來清償欠款，或另以民事起訴方式請求取回款項。至於借款時，利用他人或親友名義商借，只是口頭上增加借款人的信心，但債務是相對性的，只能對票價上有背書或共同發票人主張返還，或者能舉證該名親友為債務連帶保證人時，方能要求對方負責。

    律師同時提醒，不論人保、物保都具有法律效力，「作保」就必須負起責任，所以出借身分、房產給他人作保，務必小心謹慎。

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